Hiperber perfila su entrada en la liga de las grandes cadenas de supermercados valencianos

Todo, o casi todo, parece pequeño al lado del Mercadona dentro de la distribución alimentaria; sin embargo, Hiperber ha querido que la inauguración de su plataforma logística de Novelda se realice un día después de la presentación de resultados del gigante valenciano. La cadena de supermercados ilicitana acaba de sobrepasar la barrera de los 90 establecimientos y enfila el año con el objetivo de acercarse al centenar de tiendas y por lo tanto, entrar en la liga de los grandes actores del sector.

En la actualidad, Hiperber es la cuarta compañía de alimentación de la Comunidad Valencia, a mucha distancia de la Juan Roig con más del 27 % de cuota del mercado de toda España y de Consum, y a menor de Masymas, el grupo de Juan José Fornés. En este escenario, la empresa de la familia Bernabéu ha materializado un paso de un camino que inició hace dos años para dar el salto a las ligas mayores. La ampliación ha supuesto una inversión cercana a los 6 millones de euros y suma 8.000 metros cuadrados al centro inaugurado en 2018.

Interior de la plataforma de Hiperber en Novelda. / INFORMACIÓN

Las principales cifras son la incorporación de siete nuevos muelles de carga, lo que sube el total a 23. Asimismo, la instalación cuenta ahora con capacidad para almacenar hasta 25.000 palés. Aunque la superficie se incrementa en torno a un 40%, la mayor altura de la nueva nave y la incorporación de pasillos más estrechos operados con maquinaria trilateral permiten duplicar la capacidad de almacenaje de la plataforma. Así, el 98 % del almacenamiento pasa a estar concentrado en la plataforma noveldense.

El proyecto ha generado 20 nuevos empleos directos, con lo que la plantilla de la plataforma logística alcanza actualmente los 115 trabajadores en planta, además de una red de 20 transportistas que operan diariamente desde estas instalaciones. El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha señalado que “esta ampliación representa un paso importante para la compañía porque nos permite reforzar una infraestructura clave para nuestra actividad. La plataforma logística es el corazón operativo de nuestra red de supermercados y esta inversión nos da la capacidad necesaria para seguir creciendo de forma ordenada y continuar mejorando el servicio que prestamos a nuestros centros”.