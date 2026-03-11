Muere a los 91 años el valenciano Luis Planes, fundador de Pollos Planes

Luis Planes Pedro, empresario de Massamagrell (l'horta Nord), fundador de Pollos Planes, ha fallecido este miércoles a los 91 años este miércoles, según ha informado la propia compañía. Representaba la segunda generación de la familia, que comenzó con un comercio dedicado a la venta de gallinas, huevos y conejos tras la posguerra. Con apenas 14 años, recorría los pueblos de l’Horta Nord con un triciclo de carga, repartiendo producto a tiendas, carnicerías y mercados.fue clave en la transformación del pequeño negocio familiar iniciado en 1939 en un referente del sector cárnico en la Comunitat Valenciana.

Hijo de la tía Pureta y el tío 'Güiso', inició el negocio vendiendo pollos y huevos, distribuyéndolos en triciclo por l'Horta Nord. Luis Planes consolidó el negocio industrialmente, montando su primer matadero en Massamagrell. Planes representaba la segunda generación de la familia, que comenzó con un comercio dedicado a la venta de gallinas, huevos y conejos tras la posguerra.

Empresa familiar

En los años 60, impulsó la creación de un matadero industrial de aves en Massamagrell, profesionalizando la actividad familiar y ampliando su alcance a restaurantes, comercios y hospitales. Su esposa, Encarna Mestre Piquer, propuso vender directamente al público desde casa, dando origen al modelo de venta directa que caracterizó a Pollos Planes. En los años 80, la expansión se aceleró abriendo tiendas fuera del núcleo familiar, siendo la del barrio de Torrefiel un referente.

En 2014, la familia fundadora del negocio traspasó la mayoría de la propiedad a la compañía Padesa (Pavo y Derevivados SA), con sede en Tarragona. Grupo Planes -ahora ya sin el control accionarial de la familia fundadora- cuenta con más de 130 tiendas en la Comunitat Valenciana y Cataluña, cerca de 500 empleados y ha diversificado con varias marcas. La tercera generación familiar, representada por Lluís, Javier y Juan Planes Mestre, continúa al frente del grupo.

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Auñón de Massamagrell este miércoles por la tarde y la mañana del jueves. El funeral se celebrará el jueves 12 de marzo a las 16:00 horas en la iglesia de San Juan Apóstol del municipio.