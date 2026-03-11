La Agencia Internacional de la Energía plantea la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar la crisis energética

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo de la historia para contener la escalada de precios provocada por la guerra en Oriente Próximo. El plan, debatido durante una reunión de emergencia de responsables energéticos esta semana, superaría los 182 millones de barriles liberados en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que lo convertiría en la mayor intervención de este tipo jamás realizada. La iniciativa llega después de que los países del G7 pidieran a la agencia preparar distintos escenarios para inyectar petróleo de emergencia en el mercado si la crisis energética derivada del conflicto continúa agravándose.

Este miércoles, el mercado del crudo sigue muy pendiente de la evolución geopolítica. El precio del barril de Brent —referencia en Europa— cotiza en torno a los 86-88 dólares, mientras el WTI estadounidense ronda los 82 dólares, después de las fuertes oscilaciones registradas desde comienzos de semana, cuando el Brent llegó a acercarse a los 120 dólares por barril.

Cómo funcionan las reservas estratégicas de petróleo

Las reservas estratégicas son almacenes de petróleo que los gobiernos mantienen para situaciones de emergencia, como guerras, desastres naturales o interrupciones del suministro global. Los 32 países miembros de la AIE disponen conjuntamente de al menos 1.200 millones de barriles de crudo almacenados en instalaciones públicas, que pueden liberarse de forma coordinada para estabilizar el mercado en momentos de crisis.

Cuando la agencia activa este mecanismo, los países liberan parte de sus reservas durante un periodo determinado para aumentar temporalmente la oferta mundial de petróleo, lo que suele contribuir a moderar los precios y a evitar interrupciones en el suministro.

Desde su creación, la AIE ha coordinado cinco liberaciones de reservas estratégicas, entre ellas las realizadas durante la primera guerra del Golfo, tras los huracanes Katrina y Rita en 2005, durante la guerra civil en Libia en 2011 y dos intervenciones en 2022 relacionadas con la guerra en Ucrania.

El bloqueo de Ormuz sacude el mercado

En este contexto, la propuesta llega en un momento de gran tensión en el mercado energético. La guerra y el casi cierre del Estrecho de Ormuz —una de las rutas energéticas más importantes del planeta— han obligado a varios productores del golfo Pérsico a recortar su actividad.

De hecho, según estimaciones recogidas por Bloomberg, los recortes de producción en la región ya han eliminado cerca del 6% de la oferta mundial de petróleo, mientras millones de barriles permanecen atrapados en petroleros que no pueden atravesar el estrecho debido a los ataques a buques y al bloqueo de señales de navegación. Este escenario ha disparado el precio de varios combustibles en todo el mundo, desde el queroseno utilizado en aviación hasta el gas licuado para cocinar, lo que ha llevado a los gobiernos occidentales a preparar una respuesta coordinada para evitar un nuevo shock energético global.

El lunes, los mercados llegaron a descontar un escenario de interrupciones prolongadas del transporte de crudo en la región, lo que llevó al Brent a acercarse a los 120 dólares por barril. Sin embargo, el precio empezó a girar a la baja en las jornadas posteriores a medida que disminuía el temor a un cierre prolongado de esta ruta energética clave.