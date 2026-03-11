El Puerto de Alicante ampliará la terminal de cruceros con las instalaciones de Distrito Digital que deja libres el Consell

A grandes males, grandes remedios. O eso al menos es lo que piensan en el Puerto de Alicante, toda vez que se pretenden utilizar las instalaciones a las que ha renunciado la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, lo que en su momento fue el embrión de Distrito Digital en el recinto portuario, para ampliar la terminal de cruceros. El objetivo es contar con más espacio y ofrecer más servicios, en un momento en el que tanto las escalas como los pasajeros se encuentran en una fuerte dinámica ascendente. Desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, mientras tanto, afirman que mantienen su apuesta por el puerto, y que una prueba de ello es que se acaba de adjudicar la redacción del proyecto de hub digital para las antiguas naves de Amaro.

Dos cruceros atracados junto a la terminal de cruceros del Puerto de Alicante. / Alex Domínguez

Tal y como se ha venido informando, la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, dependiente de la conselleria, ha optado por renunciar a la planta baja de la terminal de cruceros del Puerto de Alicante al no haber encontrado en el último año una empresa que sustituya a la multinacional tecnológica Accenture, la cual se había trasladado a Panoramis ante las menores necesidades de espacio derivadas de sus políticas de teletrabajo. Una renuncia que deja muy tocado el proyecto de Distrito Digital emprendido por el anterior gobierno del Botànic, teniendo en cuenta, además, que las dependencias ubicadas en el muelle 5 cuentan con una ocupación empresarial del 50 %.

Pues bien, mientras se ultiman los trámites para consumar el abandono de la concesión por parte de la sociedad pública, desde la Autoridad Portuaria ya se está vislumbrado cuál podría ser el futuro de estas instalaciones de más de 2.000 metros cuadrados. Y aunque todavía no hay nada concretado, la pretensión, según la información facilitada, pasa por destinarlas a ampliar la propia terminal de cruceros, que hasta ahora viene ocupando la planta superior del inmueble.

La planta baja a la que renuncia la sociedad, cuando estaba ocupada por Accenture. / JOSE NAVARRO

El motivo es la creciente importancia que está adquiriendo la actividad crucerística en el Puerto de Alicante. De hecho, se ha pasado de los 18.000 pasajeros de 2017 a los 230.000 en 2025, cifra que se incrementará hasta los 325.000 en el presente ejercicio, merced a las 112 escalas programadas. Un récord a todos los niveles, que generará un impacto económico, según los cálculos realizados, de 84 millones de euros.

Unas cifras que tienen una de sus claves en la diversificación de las compañías que eligen Alicante como puerto base. Así, además de MSC Cruceros, columna vertebral de la programación durante años, en los últimos tiempos se ha consolidado la presencia de Costa Cruceros y Fred Olsen, lo que ha permitido ampliar la oferta de itinerarios y atraer perfiles de turistas con mayor gasto.

De ahí que se pretenda ampliar la terminal de cruceros, todo con la finalidad de contar con mayor espacio para la atención de los pasajeros y el ofrecimiento de más servicios.

Naves

En lo que respecta a la situación en la que queda Distrito Digital en el puerto, desde la conselleria destacan que siguen apostando por él, y que, en esta línea, se acaba de adjudicar por 181.404 euros la redacción del proyecto del hub digital de las antiguas naves de Amaro, un complejo que pretende convertirse en un referente de la formación y el impulso de la I+D+i.

Paralelamente, subrayan las mismas fuentes, la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital sigue buscando de manera activa nuevas empresas para que se puedan instalar en los edificios del muelle 5, actualmente al 50 %.