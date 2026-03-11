Textilhogar se integrará en la feria Hábitat para captar a más compradores

Textilhogar, el certamen de referencia para las empresas del clúster formado por las comarcas alicantinas de l'Alcoià y El Comtat y la valenciana de la Vall d'Albaida, quedará integrado en la Feria Hábitat con el objetivo de aprovechar sus sinergias y capacidad de convocatoria. El objetivo es captar más compradores, aunque manteniendo la marca y la identidad propias.

La Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval) ha mantenido una reunión de trabajo con una amplia representación de empresas asociadas, expositoras de Textilhogar-Home Textiles Premium, para informar y compartir los principales cambios que plantea Feria Valencia de cara a la próxima edición de Feria Hábitat.

Durante el encuentro se ha presentado la propuesta de un nuevo modelo ferial aprobado por las empresas asistentes. Un nuevo formato que responde a una demanda actual dentro del sector, alineada con la evolución del mercado, las nuevas tendencias en diseño y decoración, y la necesidad de ofrecer una visión más integrada del hábitat.

Clientes en la pasada edición de Textilhogar en Valencia. / EP

La propuesta se enmarca en un contexto especialmente favorable para el certamen de Feria Hábitat, que encara su próxima edición con la mayor previsión de ocupación de los últimos diez años, consolidándose como una cita clave para los sectores del diseño, el interiorismo y el hábitat en su conjunto.

La nueva ordenación contempla la integración del textil dentro de Feria Hábitat, manteniendo la marca Textilhogar-Home Textiles Premium, pero con una ubicación más coherente, alineada con las características, tipología de producto y posicionamiento de cada fabricante. El objetivo es facilitar una mejor experiencia tanto para expositores como para visitantes profesionales y reforzar las oportunidades comerciales del sector.

En este sentido, se plantea que los fabricantes de textil hogar confeccionado, como protectores de colchón o ropa de cama, se ubiquen en la zona del descanso, junto a los fabricantes de colchones, en los pabellones 3 o 4 del nivel 2. Los editores textiles podrían exponer en el pabellón 2 del nivel 3, junto a las firmas de mueble de diseño, mientras que los fabricantes de tejidos de tapicería y decoración se distribuirían en dos áreas estratégicas dentro de los pabellones de decoración 1 y 4, también en el nivel 3.

Un expositor de la feria Textilhogar. / JM López

Tal y como ha señalado Pepe Serna, presidente de Ateval, “el cambio de nuestro modelo ferial responde a una realidad del mercado que el propio sector venía planteando desde hace tiempo. Integrar el textil dentro de una visión global del hábitat permite ganar coherencia, visibilidad y competitividad, y sitúa al textil hogar en el lugar estratégico que le corresponde dentro del diseño y la decoración”.

Serna ha subrayado, además, que “el respaldo de las empresas confirma que el sector está preparado para evolucionar y aprovechar las sinergias que ofrece una feria más transversal, alineada con los nuevos modelos de consumo, prescripción y proyectos contract”.

Misión comercial

En este nuevo escenario, se mantiene la misión comercial inversa organizada desde Ateval, considerada una herramienta estratégica para atraer compradores y prescriptores internacionales clave y reforzar la proyección exterior de las empresas textiles expositoras.

Así las cosas, Feria Valencia acogerá del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 la celebración conjunta de Feria Hábitat València, Textilhogar, Espacio Cocina SICI y la nueva iniciativa 360 by Cevisama. Se trata de un gran evento integral y multisectorial en torno a sectores relacionados con el hábitat, con un alto poder de convocatoria internacional en perfiles como la gran distribución y los operadores del sector contract. Esta iniciativa prevé superar los 110.000 metros cuadrados de superficie expositiva, con cerca de 1.500 firmas y marcas expositoras.