TM Grupo Inmobiliario se abona a los rascacielos: construirá dos torres de 19 plantas en Canet

TM Grupo Inmobiliario vuelve a apostar por proyectos de altura, y esta vez no es en Benidorm, donde la firma prevé levantar el residencial más alto de Europa, la TM Tower. La compañía torrevejense anuncia la próxima construcción de dos torres de 19 plantas cada una en Canet d'en Berenguer, una localidad costera a 25 minutos del centro de València y muy cerca también, a solo 10 minutos, de Parc Sagunt, el polígono donde se construye la gigafactoría del grupo Volkswagen y donde también tienen importantes proyectos compañías como Mercadona o Tempe, que construirá allí su segunda gran plataforma logística.

El nuevo residencial, que se denominará Sunrise Canet by TM, supondrá una inversión de 70 millones de euros para levantar un total de 252 viviendas. El proyecto se distribuirá en dos fases.

De esta forma, la firma de la familia Serna continúa con su expansión en la provincia de Valencia, en la que inició su actividad en 2024 con la compra de un terreno de 18.000 metros en El Puig, en el que también prevé edificar unas 280 casas.

En el caso de Sunrise Canet, la compañía destaca que su ubicación entre el núcleo urbano y el mar, a poco más de un kilómetro de la playa de este municipio, permite que el proyecto esté concebido tanto para residencia habitual como vacacional, dirigido a clientes nacionales e internacionales que buscan calidad de vida, conectividad y servicios.

Aspecto que tendrán las torres de TM en Canet. / INFORMACIÓN

El complejo estará formado por apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con amplias terrazas, distintas orientaciones y vistas despejadas, así como amplias zonas comunes, entre las que destacan piscinas (adultos, infantil y climatizable), jacuzzis, gimnasio panorámico, zona chill out, club social, coworking, pista de pádel, zona deportiva multideporte y amplias áreas ajardinadas. Muchas de las viviendas dispondrán de vistas panorámicas al mar, a la Sierra Calderona y al Castillo de Sagunto.

El diseño arquitectónico apuesta por una estética moderna, orgánica y vanguardista, integrada en el entorno y alineada con los estándares de construcción sostenible, y eficiencia energética.

Plan estratégico

Este nuevo lanzamiento se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2027 del grupo, que prevé alcanzar un volumen de negocio de 1.100 millones de euros, con la provincia de Valencia como uno de sus principales ejes de expansión.

La vista que tendrán las terrazas. / INFORMACIÓN

"Valencia es una pieza clave en nuestro modelo de crecimiento y un territorio con vocación de permanencia para TM Grupo Inmobiliario. Aquí hemos dado pasos firmes y ya estamos desarrollando una cartera de suelo para más de 500 viviendas con una inversión comprometida que supera actualmente los 130 millones de euros. Valencia es un enclave estratégico para nosotros, y queremos seguir contribuyendo a su desarrollo económico, social, ambiental y urbano", señala Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.

Fundado en 1969, TM Grupo Inmobiliario es un holding alicantino especializado en la construcción y promoción inmobiliaria de segunda residencia turística, con más de 25.000 viviendas entregadas principalmente en el arco mediterráneo. La compañía abarca otras líneas de negocio relacionadas con su actividad principal como la gestión y operación hotelera de más de 1.000 llaves en la Riviera Maya-México, el alquiler vacacional, la intermediación inmobiliaria y la explotación agrícola, entre otras.