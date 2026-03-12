El aeropuerto de Alicante-Elche entierra la temporada baja y cierra febrero con 1,2 millones de pasajeros

Mientras las conexiones aéreas mundiales se reorganizan ante el conflicto en Oriente Medio, las estadísticas dejan una huella permanente y es que el aeropuerto Alicante-Elche ha vuelto a batir un récord en plena temporada baja. La terminal Miguel Hernández registró un total de 1.229.093 pasajeros en febrero, una cifra histórica que supone un incremento del 5,3 % respecto al mismo mes de 2025.

Detrás de esta imagen vuelve a estar el mercado internacional, que es mayoritario en la terminal alicantina, y en febrero experimentó un crecimiento del 7,3 % con 1.072.292 pasajeros registrados. El valor de este porcentaje es doble porque suma para el global y, sobre todo, porque compensa la pérdida de peso del nacional. Aena apunta a un registro de 154.530 viajeros, un 7,5 % menos.

Dentro de las conexiones internacionales, Reino Unido encabezó el tráfico de febrero con 369.560 viajeros; seguido de Países Bajos, con 85.736; Polonia, con 85.051; Alemania, con 83.872; y 79.941, con Bélgica.

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de febrero, estos también registraron cifras históricas con 8.002 movimientos gestionados, lo que implica un aumento del 5,6% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

El aeropuerto Alicante-Elche ha vuelto a registrar un nuevo récord de pasajeros. / PILAR CORTES

Acumulado

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 2.335.782 pasajeros durante los dos primeros meses del año, un 5 % más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los vuelos operados en enero y febrero sumaron un total de 15.523 movimientos, un 5,6% más en relación con el mismo periodo de 2025.

Por otra parte, los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado febrero con 20.555.745 pasajeros, un 2,8 % más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 4% que se registró entre febrero de 2025 y febrero de 2024 (teniendo en cuenta que este último año fue bisiesto).

De ese porcentaje, un 0,5 % (alrededor de 108.000 personas) corresponde al aumento de pasajeros que utilizaron la red de Aena tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, especialmente las rutas entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el de Málaga-Costa del Sol y el Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Sevilla; así como entre el Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por las incidencias técnicas en la línea de alta velocidad.

Además, en el mes de febrero se gestionaron 175.332 movimientos de aeronaves, un 1,9 % menos que en febrero de 2025; cuando entre febrero de 2025 y febrero de 2024 crecieron un 6,9 %. Por otro lado, se transportaron 108.238 toneladas de mercancía, un 9,1% más que en febrero del año pasado.

