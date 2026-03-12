Alicante Puerto de Salida 2027: cuatro nuevos contratos en la bandeja de salida por 1,6 millones

Si Fitur fue el escenario elegido por el Consell y The Ocean Race para presentar el gran evento nautico, la materialización de Alicante Puerto de Salida ha cobrado forma este mes con los tres primeros anuncios del año en el portal de la Sociedad para los Proyectos de Transformación Digital (SPTD). Se trata de cuatro contrataciones que alcanzan los 1,6 millones de euros y que significan la cuenta atrás de un canon que se eleva hasta los 7 millones por edición.

La prueba deportiva convertirá a la ciudad alicantina en escenario internacional de la vela del 8 al 17 de enero de 2027. Este último día es el que se produce la salida de la competición que, por primera vez, hará historia con una etapa que llevará sin paradas a las tripulaciones hasta Auckland. La operativa en tierra las fechas previas son las que impactan directamente en Alicante en todos los indicadores económicos.

Los cuatro anuncios abordan la logística de tierra y mar, así como la difusión comunicativa. En concreto, la Sociedad, dependiente de la Conselleria de Innovación y Turismo, ha avanzado la contratación de los contenidos del evento con un presupuesto de 600.000 euros. Por otra parte, está el contrato para el suministro de embarcaciones con tripulación para la salida que prevé 300.000 euros.El tercero es el relativo al suministro e instalación de carpas, aseos y casetas en la zona del muelle alicantino (425.000 euros) y las acciones promocionales (300.000 euros). En agosto del año pasado, la SPTD adjudicó los trabajos relacionados con la asistencia técnica, lo que eleva la inversión a los 2,2 millones.

Un momento de la presentación de la regata en Fitur este pasado enero. / PILAR CORTES

A diez meses vista

Alicante Puerto de Salida se celebrará del 8 al 17 de enero de 2027 con un amplio programa de actividades que atraerá visitantes locales, nacionales e internacionales. Será la sexta vez consecutiva que la regata comience en Alicante, sede tanto de la oficina central de la regata como del museo. Hasta la fecha, lo que han trascendido son líneas generales. Desde la Generalitat, se apuntó al inicio del año que el objetivo es organizar un "amplio dispositivo de actividades educativas, deportivas y lúdicas en el recinto del Muelle de Levante". Las actuaciones incluirán visitas escolares, talleres sobre sostenibilidad marina, prácticas de vela ('Try Sailing'), competiciones náuticas, conciertos, y otras actividades para público de todas las edades. El programa tendrá carácter gratuito y estará abierto a todos los públicos. Además, promoverá valores como la náutica, la sostenibilidad y la inclusión, convirtiendo este espacio en un punto de entretenimiento familiar y educativo.

Pero junto a las líneas que llevan el sello de la organización, están los números que dejó la anterior edición demuestran el potencial de este tipo de pruebas. Los informes posteriores (2023) revelaron que The Ocean Race produjo un impacto de 71,6 millones de euros en el PIB nacional y 58,5 millones en el de la Comunidad Valenciana, según PricewaterhouseCoopers (PwC). Además, creó 1.232 puestos de trabajo a tiempo completo en España (1.071 en la Comunidad), con un retorno de 7,9 euros adicionales por cada euro invertido por la SPTD en la región. Los visitantes y la organización generaron 48,2 millones de euros en gastos en el país, beneficiando sectores como el alojamiento y restauración (15,5 millones), comercio minorista (10,1 millones) y servicios a empresas (5,4 millones). El impacto fiscal alcanzó los 33 millones de euros.