Europa debate sobre la seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz

El Parlamento Europeo debatirá en el pleno de este jueves sobre la seguridad ferroviaria en el Viejo Continente tras el accidente de Adamuz que provocó el fallecimiento de 46 personas. La sesión discurrirá en torno a cómo mejorar la seguridad ferroviaria a la vista del accidente español del pasado mes de enero, pero también del ocurrido en Tempi (Grecia) hace tres años, que provocó la muerte de 57 personas, el siniestro ferroviario más grave en la historia de ese país, y está prevista la intervención de Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo.

El Partido Popular Europeo, uno de los impulsores de este debate en el pleno, pondrá el foco, por un lado, en la fiscalización de los fondos europeos que recibió la infraestructura donde se produjo el accidente, los 111 millones de euros que recibió Adif para la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y los cerca de 90 millones que prestó el Banco Europeo de Inversiones (BEI) al administrador ferroviario para el mismo fin. Es más, tal y como informó este periódico, esta entidad dependiente de Transportes recibió en los últimos años 4.350 millones de fondos europeos, lo mismo que el resto de grandes perceptores juntos. Los europarlamentarios Borja Giménez y Juan Ignacio Zoido serán los portavoces.

Adicionalmente, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo señala las lagunas acaecidas en la investigación, después de que personal de Adif fuese acusado de retirar material y restos de carriles sin permiso en la zona de accidente de Adamuz. Por este motivo, el PPE ha confirmado que ha enviado dos cartas a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) y al comisario Tzitzikostas denunciando lo ocurrido. Por otro lado, fuentes del partido en Estrasburgo recuerdan la débil situación en la que se encuentra el Ministerio de Transportes, después del exministro José Luis Ábalos y su jefe de gabinete, Koldo García, se hayan visto involucrados en varios casos de corrupción.

Los socialistas europeos defienden la gestión del Gobierno

En el turno de los Socialistas y Demócratas en el pleno de la Eurocámara, el PSOE europeo, las eurodiputadas Rosa Serrano y Leire Pajín defenderán que la actuación del Gobierno tras la tragedia de Adamuz "se ha basado en dos principios fundamentales, la atención y el respeto a las víctimas y familiares, y la transparencia y responsabilidad en la investigación", señalan fuentes de la formación, que insisten en que el PP y Vox han pedido poner a debate dos accidentes ferroviarios "que no tienen nada que ver", que "se diferencian en aspectos importantes como el proceso de investigación, los niveles de inversión, el grado de cumplimiento de la legislación europea y el compromiso con procedimientos de investigación justos y transparentes".

"No obstante, ambos siniestros deben servir para extraer lecciones y seguir construyendo una Europa más segura en materia ferroviaria. Durante el debate destacaremos que este compromiso se ha manifestado con numerosas comparecencias ante los medios y ante las cortes generales. Aprobando medidas inmediatas de atención a las víctimas. También a iniciativa propia del Gobierno, se ha incorporado a la Agencia Ferroviaria Europea en la investigación, con el objetivo de seguir trabajando para tener un sector ferroviario europeo más seguro", agregan las mismas fuentes socialistas.