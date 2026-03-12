La ilicitana Marfruit se incorpora al gigante hortofrutícola Anecoop

El gigante de las hortalizas Anecoop, primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, ha reforzado su estructura con la incorporación de Marfruit como nuevo socio. La firma, ubicada en La Marina de Elche, cuenta con 2.000 hectáreas de producción propia en un área que abarca la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, y con su entrada en Anecoop busca acceder a nuevos mercados con la aportación de 50.000 toneladas de productos como melones, granadas y diferentes hortalizas.

Por volumen, destacan las cerca de 30.000 toneladas de melones que Marfruit produce en sus campos, en los que cultiva distintas variedades como Piel de Sapo, Amarillo y Galia y, desde esta campaña, también Cantaloup. El brócoli, con una producción que se sitúa por encima de las 6.000 toneladas, es otro de los cultivos de peso en el porfolio de la firma ilicitana. Su cartera de productos incluye también la granada, con un volumen en torno a 5.000 toneladas. En esta línea de producto destaca la variedad Mollar de Elche, única en el mundo con DOP, y otras variedades como Wonderful y Bigful. Completan su oferta alcachofas, boniatos y calabazas Butternut y tipo Halloween.

Recolección de melón amarillo en una explotación de Marfruit. / INFORMACION

Con 49 años de trayectoria y un modelo de gestión empresarial estructurada y eficiente, Marfruit es sinónimo de agricultura familiar con valores que apoya el desarrollo rural en el sureste de España. La firma hortofrutícola ilicitana comparte con Anecoop su compromiso con la sostenibilidad y dispone de las exigentes certificaciones agroalimentarias IFS y Global GAP.

Según su director general, Eduardo Boix, “tras casi cinco décadas de trayectoria damos un paso más, un salto estratégico clave. Unirnos a una empresa líder a nivel internacional como Anecoop amplía nuestras oportunidades de negocio y el acceso a nuevos mercados. Nos permite mejorar nuestra eficiencia, reforzar nuestra solidez, crecer y ser más fuertes y competitivos ante las exigencias del mercado global en el que operamos”.

Recolección de granada mollar en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Por su parte, Alejandro Monzón, presidente de Anecoop, ha felicitado a Marfruit por sumarse a este gran proyecto, destacando que “seguimos avanzando, poniendo en valor una oferta de calidad que, tras esta nueva incorporación, crece en producto y en volumen. Afianzando una estructura empresarial cada vez mejor preparada para afrontar los desafíos futuros a los que se enfrenta nuestro sector, con el objetivo prioritario de mejorar la rentabilidad de nuestros agricultores”.

Líder en exportación

Cabe destacar que, desde su fundación, en 1975, el Grupo Anecoop se ha constituido como una de las mayores empresas internacionales de distribución de cítricos, hortalizas, frutas no cítricas y vinos, además de zumos, conservas vegetales, flores y productos de quinta gama. Es el primer exportador hortofrutícola español.

En la actualidad integra, coordina y comercializa la producción de 61 cooperativas y empresas hortofrutícolas y vinícolas y representa a más de 20.000 agricultores españoles que cultivan más de 61.000 hectáreas repartidas por toda la geografía española, concretamente en 13 provincias, como son Valencia, Castellón Alicante, Murcia, Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Segovia, Valladolid, Navarra y Lleida.