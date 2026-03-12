Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residentes oficiales Les NausReparto viviendas protegidasVisitas refugios Guerra CivilAccidente XàbiaEspumas río SeguraFrancisca Cadenas
instagramlinkedin

Transportes

Primera jornada de huelga en el TRAM d'Alacant: estos son los servicios mínimos

La convocatoria es la primera de otros cinco días y se han fijado medidas para las horas punta en tres tramos diferentes

Este viernes 13 de marzo, primera jornada de huelga.

Este viernes 13 de marzo, primera jornada de huelga.

Luceros se pone “bajo el láser”: la estación del TRAM de Alicante estrena tecnología para monitorizar viajeros / Alex Domínguez

Ana Jover

Ana Jover

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha lanzado un aviso a los usuarios del TRAM d'Alacant para comunicar los ajustes que van a realizar en el servicio de cara a la primera jornada de huelga. El paro está convocado por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes (Semaf), que ha fijado un calendario de otros cinco días para este mes de marzo.

Así para este viernes 13 de marzo se ofrecerán servicios mínimos del 75% en todas las líneas de 7 a 10 horas a primera hora; de 13 a 16 horas, a mediodía y de 19 a 21 horas, por la tarde-noche. "Durante las horas de paros está garantizado el servicio de trenes y tranvías con modificaciones respecto a su hora de paso habitual", según se señala desde la empresa.

Noticias relacionadas y más

El Semaf anunció esta convocatoria el pasado 4 de marzo, porque consideraba que se han agotado las vías de negociación con la dirección de la empresa pública. En este sentido, la huelga se prevé también para los días 16, 18, 20, 24 y 26 de marzo. Las protestas se producen en un contexto de desacuerdo con la dirección de FGV tanto por cuestiones relacionadas con la seguridad ferroviaria como por las condiciones laborales de los maquinistas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
  2. Un hombre muere de un disparo cuando estaba en un balcón en Alicante
  3. El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
  4. Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
  5. Actuación urgente por falta de seguridad en las nuevas pérgolas del paseo de San Juan
  6. Cinco colegios de Alicante entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
  7. Nuevo récord de reservas hídricas en los embalses de Entrepeñas y Buendía: suman 1.650 hectómetros y trasvasarán el máximo mensual entre abril y junio
  8. El viejo aviso del refranero sobre el frío traicionero de este mes: 'Si marzo vuelve el rabo...

Oferta de trabajo en Alicante: se buscan 40 operarios de producción para incorporación inmediata a jornada completa

Oferta de trabajo en Alicante: se buscan 40 operarios de producción para incorporación inmediata a jornada completa

Dos barrios de los años 60 de Sant Joan cambian su "piel": de bajo confort a aislamiento térmico

Dos barrios de los años 60 de Sant Joan cambian su "piel": de bajo confort a aislamiento térmico

El incendio de un vehículo obliga a cortar la AP-7 en Paterna

El incendio de un vehículo obliga a cortar la AP-7 en Paterna

Las procesiones de la Semana Santa de 2026 en Alicante, al detalle: novedades, pasos y recorridos

Las procesiones de la Semana Santa de 2026 en Alicante, al detalle: novedades, pasos y recorridos

Desperfectos en el cementerio de Alicante tras el paso de los últimos temporales

El montaje de la renovada Enramada para las fiestas de Alcoy ya tiene fecha de inicio

El montaje de la renovada Enramada para las fiestas de Alcoy ya tiene fecha de inicio

He aquí las zapatillas más rebajadas (o casi) de Amazon en su Fiesta de Ofertas de Primavera

He aquí las zapatillas más rebajadas (o casi) de Amazon en su Fiesta de Ofertas de Primavera
Tracking Pixel Contents