Primera jornada de huelga en el TRAM d'Alacant: estos son los servicios mínimos

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha lanzado un aviso a los usuarios del TRAM d'Alacant para comunicar los ajustes que van a realizar en el servicio de cara a la primera jornada de huelga. El paro está convocado por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes (Semaf), que ha fijado un calendario de otros cinco días para este mes de marzo.

Así para este viernes 13 de marzo se ofrecerán servicios mínimos del 75% en todas las líneas de 7 a 10 horas a primera hora; de 13 a 16 horas, a mediodía y de 19 a 21 horas, por la tarde-noche. "Durante las horas de paros está garantizado el servicio de trenes y tranvías con modificaciones respecto a su hora de paso habitual", según se señala desde la empresa.

El Semaf anunció esta convocatoria el pasado 4 de marzo, porque consideraba que se han agotado las vías de negociación con la dirección de la empresa pública. En este sentido, la huelga se prevé también para los días 16, 18, 20, 24 y 26 de marzo. Las protestas se producen en un contexto de desacuerdo con la dirección de FGV tanto por cuestiones relacionadas con la seguridad ferroviaria como por las condiciones laborales de los maquinistas.