Las tiendas del futuro de Mercadona se orientan en torno a la comida preparada y los productos frescos

"El cliente no sabe elegir, nosotros queremos que acierte". Con esta frase sintetizaba el pasado martes el presidente de Mercadona, Juan Roig, la nueva estrategia de la cadena de supermercados para poner en marcha un modelo que llama de 'calidad tota'l'. Apuesta por prescribir a los clientes con una cartera limitada de productos. Mercadona refuerza su modelo de supermercados con la expansión del servicio de comida preparada 'Listo para comer'. De aquí al año 2033, la firma volverá a renovar sus 1.672 establecimientos: invertirá 3.700 millones para hacerlos más rentables. Roig evoluciona el modelo: más ágil para comprar y con más espacio para frescos. Introduce cambios para ganar en comodidad y rentabilidad

La compañía valenciana, líder de la distribución comercial en España, quiere que uno de sus mayores éxitos recientes llegue a todas sus tiendas. El anuncio se produjo durante la presentación de resultados de la empresa correspondientes a 2025, un ejercicio en el que la compañía volvió a crecer con fuerza (41.858 millones de euros en facturación y 1.729 millones en beneficio neto). El objetivo, de cara al futuro, es "facturar más por tienda", sin ampliar la red comercial.

Más espacios en las secciones de alimentación en la 'tienda 9'. / LEVANTE-EMV

¿Por qué se llama 'tienda 9'? Según Mercadona, porque "mejora respecto a la actual, llamada 'tienda 8' y, el objetivo, es alcanzar el 10"; aunque, como reconoce Roig, "la siguiente se llamará 'tienda 9,5' o similar, ya que todo siempre es mejorable". La prueba piloto del prototipo de establecimientos se ha puesto en marcha en Xirivella. A partir de este año se extenderá a toda la red. A lo largo de 2026 espera transformar unas 59 tiendas. El futuro se orienta así a un modelo donde el eje central será el obrador, rodeado por el resto de secciones de alimentación, incluida la de 'Listo para comer'. También los espacios para consumir ìn situ', con mesas y sillas, ganarán protagonismo.

Reduce desplazamientos a la plantilla

La 'tienda 9' representa la evolución. "Un nuevo modelo que transforma la organización interna, mejora la experiencia de compra, refuerza productividad y eficiencia operativa", aseguran desde Mercadona. "La principal novedad es su reorganización interna. Evoluciona de una organización por negocios a una por procesos. Así, consigue optimizar los flujos internos, reducir desplazamientos y mejorar la coordinación del equipo", explica la cadena valenciana de supermercados con red comercial en toda España y parte de Portugal.

Las 'tiendas 9' reorganizan la distribución de los productos 'Listo para comer' con otros alimentos. / Levante-EMV

Más espacio para frescos y obrador central

Además, permite ofrecer mayor espacio a los productos frescos y reorganizar las secciones de refrigerado y congelado de "forma más lógica y continua. El resultado es un recorrido más claro y una compra más ágil y sencilla por parte de los clientes", explican estas mismas fuentes.

La organización por procesos da lugar al obrador central, el espacio donde unifican las áreas de preparación, que antes estaban distribuidas en distintas zonas de cada tienda, así como la cocina que elabora los alimentos listos para comer. En este entorno se concentran los procesos de corte, cocción y envasado de la carne, embutidos o pescados, entre otros alimentos. "Esta centralización mejora el control operativo, incrementa la eficiencia y refuerza los estándares de calidad y frescura", destaca la firma valenciana.

Ahorro de energía

En el ámbito del obrador central, esta optimización logrará un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua, gracias a una gestión más eficiente de los recursos. Integra dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado y permiten optimizar los procesos y la toma de decisiones.

La 'tienda 9' gana espacios en la sección de frescos. Imagen del establecimiento de Xirivella. / Levante-EMV

En refrigeración, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos sin necesidad de instalar puertas, mejorando la eficiencia energética y el confort térmico en tienda. Además, utiliza CO₂ como refrigerante en las centrales de frío, reduciendo el impacto ambiental del sistema y generando frío de forma más eficiente y sostenible.

Salas de máquinas y productividad

A ello se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, lo que garantiza un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo. La reorganización por procesos, la centralización de tareas clave y la incorporación de innovación técnica "nos permiten reforzar la productividad,mejorar la gestión y asegurar la sostenibilidad económica del proyecto", resaltan desde Mercadona.