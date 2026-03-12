La vivienda de obra nueva ya es un artículo de lujo en Alicante: se necesitan casi dos tercios del sueldo para pagar la hipoteca

Si algo ha dejado claro el escándalo de las adjudicaciones de VPP de Les Naus es que la vivienda de obra nueva se ha convertido en un bien muy codiciado y difícil de conseguir en la provincia, incluso para las rentas más acomodadas. La escasez de oferta disponible en el mercado y, sobre todo, su orientación mayoritaria al segmento vacacional y el público europeo han disparado los precios hasta un nivel que muy pocos pueden permitirse, al menos, con los sueldos españoles.

Lo constata, una vez más, el estudio elaborado por la Tinsa, que sitúa a Alicante entre las demarcaciones españolas donde las casas de nueva construcción resultan más inaccesibles para los compradores locales, tan solo por detrás de Málaga y Baleares.

Los cálculos elaborados por la tasadora sitúan ya el valor del metro cuadrado en 2.790 euros, tras haber escalado un 13,2 % durante el último año. Una cifra que ya supera en un 36 % al máximo que se alcanzó durante la burbuja inmobiliaria, aunque si se descuenta la inflación estaría aún un 5 % por debajo.

En cualquier caso, una cifra que complica mucho, tanto conseguir los ahorros necesarios para la entrada y los gastos -que, para un piso de 100 metros rondarían los 84.000 euros-, como pagar la propia hipoteca. Así, Tinsa señala que un hogar medio de la provincia debería destinar hasta el 65 % de su renta disponible para pagar las cuotas el primer año de hipoteca.

Una situación totalmente descabellada si se tiene en cuenta que lo aconsejable es que este gasto no supere el 35 % de los ingresos familiares y que se considera que la situación es crítica a partir del 45 %. En este sentido, la media nacional se mantiene, de momento, por debajo de esa cifra, en el 43 %, al contrario de lo que ocurre en Alicante.

Turismo

La incidencia que el turismo residencial tiene en este fenómeno queda más que demostrada si se tiene en cuenta que únicamente Málaga, donde las familias locales deben contar con el equivalente al 72 % de su renta para pagar la hipoteca, y Baleares, con el 67 %, presentan una situación más problemática.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Como es lógico, esto también significa que son los municipios costeros los que más sufren este problema. El caso más llamativo es el de Benidorm, donde los nuevos apartamentos que se construyen ya cotizan a 4.690 euros el metro cuadrado, lo que significa que un piso medio de 80 metros ya sale por 375.000 euros y uno de cien, por 469.000. Pagar la hipoteca necesaria se llevaría una cantidad equivalente al 129 % de la renta media de los hogares del municipio, es decir, que necesitarían más de lo que ganan.

En el caso de Torrevieja la cifra también es significativa, del 86 %, al igual que en Orihuela, donde es un 78 %. En la ciudad de Alicante sería necesario el 59 % de los ingresos del hogar, mientras que la mayor facilidad para pagar la hipoteca se daría en Elche, donde "bastaría" con el 43 % de la renta disponible, y Alcoy, con el 31 %.

Otro indicador que da buena cuenta de hasta qué punto la vivienda nueva se ha convertido en un lujo es el diferencial de precio que se da con las casas de segunda mano, a pesar de que estas últimas también se han disparado en los últimos años. Así, para pagar un piso nuevo en Alicante hay que desembolsar un 62 % más que por uno de segunda mano.

Alto standing

Los propios autores del informe destacan la escoramiento que ha experimentado la construcción hacia los segmentos más caros. "Existe una mayor dificultad de acceso de la población a la vivienda nueva que apunta hacia un nuevo producto residencial orientado mayoritariamente a rentas altas y turismo en vez de a paliar la escasez de vivienda habitual en los núcleos más poblados", asegura el documento.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

"Durante el periodo 2014-2019 la demanda fue absorbiendo el exceso de oferta de vivienda nueva generado durante la burbuja de 2007. Una vez absorbido, la oferta ha mantenido su producción de viviendas en niveles moderados a pesar de la activación de la demanda en el periodo 2021-2025, debido a las dificultades estructurales que aqueja el sector de la construcción", explican los expertos, sobre las causas de la actual escasez de oferta.

Una situación que se ha visto agravada por el importante incremento de población que ha registrado la provincia, gracias a la llegada de residentes de otros países y zonas de España, atraído por el clima y las oportunidades de empleo.