Adif adjudica las obras de supresión de un paso a nivel situado entre Alicante y Agost

Tras diez años de trámites y anuncios, Adif ha desbloqueado en menos de uno la actuación pendiente en Alicante para suprimir un paso a nivel. El gestor de Infraestructuras ha adjudicado por 1,8 millones de euros las obras de construcción de un paso superior que se convertirá en una alternativa al actual cruce sobre las vías en la línea convencional La Encina-Alacant Terminal.

Estos trabajos se enmarcan en las actuaciones previstas en el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana y tienen como objetivo mejorar la permeabilidad de la red ferroviaria y la movilidad en la provincia. En concreto, las obras se realizarán en un punto entre Alicante y Agost para aumentar las condiciones de seguridad.

Las actuaciones proyectadas comprenden la supresión del paso a nivel, situado en el punto kilométrico 440/484, mediante la construcción de un nuevo vial a unos 20 metros, que contará con un paso superior formado por tres vanos para salvar la doble vía ferroviaria en servicio con dos luces de 14 metros y una de 18 metros, según la ficha técnica. Este vial permitirá la continuación del Camino del Río Segura.

Mapa en la que se aprecia el nuevo trazado. / INFORMACIÓN

Alternativa

El nuevo paso elevado tendrá dos carriles de circulación de 3 metros y pasos laterales para peatones, además de contar con protecciones de seguridad y antivandálicas.

Adif también ejecutará nuevos caminos de enlace entre la nueva estructura y los caminos existentes en la zona con el fin de dar continuidad a los mismos y dar acceso a las parcelas y fincas aledañas.

El actual paso a nivel cuenta con avisos acústicos y luminosos y señalización convencional que advierte del paso de los trenes de la línea entre Alicante y La Encina. Con la eliminación del paso situado en el punto kilométrico (PK) 440/484, se da avanza el desvío y se habilitará un camino en paralelo a las vías que evitan el cruce por este punto de paso de los trenes. La obra prevé un plazo de ejecución de 10 meses y un presupuesto inicial de 2.027.781,72 euros. De hecho Adif, ha previsto que la inversión se reparta entre este año y próximo ejercicio.