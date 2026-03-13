Escasa incidencias y retrasos parciales en la jornada de huelga del TRAM d'Alacant

Con unos servicios mínimos del 75 % en las horas punta, la primera jornada de la huelga de maquinistas del TRAM d'Alacant ha comenzado sin incidencias destacables y con retrasos en las frecuencias. De hecho, solo se han registrado lleno en el tramo de las 8 horas en la llegada de los trenes a la ciudad de Alicante.

A las 9 horas, los usuarios solo han sufrido los retrasos derivados de los paros que oscilaban en unos 10 minutos. En este sentido, el TRAM ha dispuesto a personal de información en la parada central de Luceros. De hecho, la traducción real es que se eliminaban uno de cada cuatro pasos de frecuencia.

Así, los carteles informativos con los horarios se están ajustando sobre la mesa y readpantado de manera continuada sus llegadas y salidas. Pasajeros como Luis, que venía desde la playa de San Juan y que coge habitualmente el TRAM para desplazarse al centro, ha comentado que "no he notado nada", en referencia a que en los vagones quedan algunos asientos libres.

Usuarios en la estación de Luceros esperando un TRAM en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Un caso diferente ha sido el de Alejandro, quien esperaba en Luceros tomar el tren de la Línea 2 para ir a la Universidad de Alicante. "No sabía que había huelga. Había venido con tiempo, pero llegaré justo", añade. Estos dos testimonios dibujan un escenario que se ha repetido a lo largo de las tres primeras horas de servicios mínimos. Dos de los maquinistas han confirmado este aspecto en el cambio de turno.

Horas y jornadas

Este viernes 13 de marzo es la primera de otras cinco jornadas de huelga convocadas por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes (Semaf), que ha fijado un calendario para este mes de marzo. La siguiente convocatoria está prevista para el próximo lunes 16, 18, 20, 24 y 26 de marzo. Las protestas se producen en un contexto de desacuerdo con la dirección de FGV tanto por cuestiones relacionadas con la seguridad ferroviaria como por las condiciones laborales de los maquinistas.

A lo largo del día se han previsto los citados servicios mínimos del 75% en todas las líneas para las franjas de 13 a 16 horas, a mediodía y de 19 a 21 horas, por la tarde-noche. "Durante las horas de paros está garantizado el servicio de trenes y tranvías con modificaciones respecto a su hora de paso habitual", según se señala desde la empresa.

