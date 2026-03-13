Francisco Menargues renueva como decano del Colegio de Economistas de Alicante

El ilicitano Francisco Menargues seguirá al frente del Colegio de Economistas de Alicante durante otro mandato más, aunque, eso sí, lo hará al frente de una junta de gobierno que combina nombres con amplia experiencia y un buen puñado de incorporaciones jóvenes, con la vista puesta en los desafíos tecnológicos que afronta este sector.

Así, junto a Menargues, el vicedecano será Antonio Pérez Rovira, que en las últimas legislaturas ha sido responsables de la comisión de fiscal del colegio. También estarán Lázaro Marín Navarro-Soto, como secretario; Carmelo Rives Fulleda, como tesorero; Antonio Rodríguez Villanueva, como vicetesorero; y José Antonio Villalobos Torres, como contador.

Además, como vocales estarán Edgar Martorell Almela, Juan Antonio Pacheco Castellanos, María Isabel Robles Lucas, Ana Isabel Mateos Ansotegui, María del Mar Ramos Pastor, Iván Poveda Quiles, Francisco Nieto Sánchez, Alfonso Gosálbez Selva, Guillermo Villena Bedmar.

Durante su intervención en la toma de posesión de la junta, el decano ha destacado la importancia de fortalecer la comunidad colegial y de seguir impulsando la formación continua de los economistas para responder a los desafíos de un entorno económico cada vez más cambiante.

"Vamos a seguir apostando por nuestra comunidad de colegiados, por su formación y por su capacidad para afrontar los nuevos tiempos", ha afirmado Menargues, quien subrayó además el papel esencial de los economistas como asesores estratégicos de empresas e instituciones.

El decano también ha hecho referencia a las dificultades derivadas de la actual situación geopolítica y económica internacional, señalando que los economistas tendrán un papel clave a la hora de ayudar a las empresas a adaptarse y superar estos retos.

"Vivimos un momento de grandes cambios e incertidumbres. Precisamente por eso, el papel del economista es hoy más necesario que nunca. Nuestra profesión debe seguir aportando análisis, rigor y soluciones para ayudar a las empresas y a la sociedad a tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo", ha señalado.

Menargues ha querido además poner en valor el compromiso del Colegio con el desarrollo económico de la provincia de Alicante y con el fortalecimiento del papel de los profesionales de la economía en la transformación del tejido productivo.