Hacienda pone al sector inmobiliario en su punto de mira

Más control sobre el negocio inmobiliario, en toda su extensión. La eclosión de la compraventa de viviendas de los últimos años y el avance de nuevas formas de explotación, como los alquileres turísticos, han llevado a la Agencia Tributaria a incluir en su plan de lucha contra el fraude de este ejercicio un "refuerzo integral" de la vigilancia del sector.

Y no es para menos, si se tienen en cuenta las dimensiones que ha alcanzado el mercado y la tradición de utilizar el ladrillo para ocultar dinero negro, que no puede guardarse en la cuenta corriente. Así, según los últimos datos del propio Gobierno, únicamente la venta de casas movió casi 154.000 millones de euros el año pasado en todo el país, de los que casi 11.000 correspondieron a transacciones declaradas en Alicante. Unas cifras a las que hay que sumar el valor de locales comerciales, garajes y hasta fincas rústicas, que también cambiaron de manos profusamente.

Y eso por lo que respecta a los importes declarados, ya que no existen estimaciones sobre las cantidades que escapan al fisco en esta actividad, aunque sí hay algunos indicios. El más evidente es la diferencia de más del 30 % que existe entre los precios medios que se anuncian en los principales portales inmobiliarios, y los que se escrituran en las notarías.

En cualquier caro, el plan de control del fraude -publicado este jueves en el BOE- aborda todas las fases del negocio, empezando por la promoción y construcción de los edificios. Así, prevé un "control pormenorizado de riesgos potenciales del sector", como pueden ser la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas, al tiempo que se prestará atención relevante también a la comercialización e intermediación en la venta y arrendamiento de inmuebles. Es decir, al negocio de las inmobiliarias.

Precios

Pero, sin duda, una de las claves está en que Hacienda "prestará atención" a la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones. En otras palabras, quiere atajar la práctica de escriturar las viviendas por una cantidad inferior a la real para ahorrarse el IVA, en el caso de la obra nueva, o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en las de segunda mano. Algo en lo que se fijará especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias.

Ofertas de viviendas en una inmobiliaria en una imagen de archivo / Efe

Se trata de una medida que este mismo jueves ha aplaudido el sindicato de técnicos de hacienda Gestha, que la considera especialmente adecuada en el actual contexto de subidas precios.

En esta misma línea, la Aeat realizará un seguimiento específico de las estructuras empresariales, societarias y patrimoniales que puedan ser utilizadas en el sector inmobiliario, con el fin de identificar esquemas diseñados para reducir la carga tributaria. O, dicho de otra forma, se perseguirá la ingeniería financiera para ahorrar impuestos fraudulentamente.

Alquileres

En el caso de los alquileres, la Agencia Tributaria ya lleva años utilizando datos de consumo eléctrico o de agua para aflorar miles de arrendamientos de vivienda que no se declaraban. Un ámbito en el que la Administración quiere ir más allá y adaptarse a los tiempos. Así, el plan antifraude también incidirá en la correcta declaración de los rendimientos obtenidos, "con especial atención a los alquileres gestionados a través de plataformas digitales, y se seguirá incidiendo de manera especial en los distintos operadores en el mercado del arrendamiento turístico a través de plataformas".

Pero no se trata solo de que los propietarios paguen lo que les toca, Hacienda también quiere que las propias plataformas abonen los impuestos correctos por las comisiones que se llevan.

Urbanizaciones turísticas en Orihuela Costa. / TONY SEVILLA

En la misma línea, se prevén planes de visitas de comprobación formal con el objetivo de asegurarse de que los inmuebles que se declaran como alquileres de primera residencia no se estén explotando en realidad como apartamentos turísticos o alquileres de temporada. La diferencia es notable, ya que en el primer caso existe una deducción de un mínimo del 50 %, que no se aplica al resto.

También a los extranjeros

Además de mantener la correspondiente vigilancia sobre las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi), dado su régimen fiscal especial, la Aeat también mueve ficha para incorporar en sus planes un mayor control sobre los propietarios extranjeros, que en el caso de Alicante suponen cerca de la mitad de los compradores de vivienda actualmente.

En concreto, se vigilará la correcta tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de inmuebles obtenidas por los ciudadanos no residentes, esto es, de las plusvalías que obtienen cuando venden; además de comprobar que se incluyen en el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.