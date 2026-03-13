Jesús Navarro, tras la detención de Baño: "Es el tío más honrado que he visto en mi vida"

El empresario, amigo personal y vicepresidente primero de la Cámara de Alicante, Jesús Navarro, sale en defensa de Carlos Baño, tras la detención de este último en el transcurso de la investigación por el bono comercio de la Diputación Provincial que gestionó Facpyme. A pesar de que desde la Cámara como institución no han querido pronunciarse, al entender que es un proceso ajeno, que afecta a otra entidad independiente, Navarro sí ha querido cerrar filas con Baño a título personal.

"Es el tío más honrado que he visto en mi vida. Creo al 100 % en su total inocencia, como profesional y como amigo", ha asegurado rotundo el también director general de Carmencita en declaraciones a este diario. La detención ha sorprendido a Navarro de viaje personal, que ha decidido interrumpir para regresar a Alicante ante los acontecimientos ocurridos este viernes.

Preguntado sobre si Baño debería dejar su cargo como presidente de la Cámara de Comercio -una institución de derecho público, tutelada por la Generalitat y que se financia en más de un 80 % de fondos públicos-, Jesús Navarro ha considerado que no existen motivos para ello, ya que considera que se trata de una investigación que se desarrollo por la gestión de otra entidad.

Carlos Mazón y Carlos Baño presentan en la Diputación de Alicante una campaña de bonos comercio / Áxel Álvarez

Al respecto, y tras mostrar también su respeto por la actuación de las autoridades, Navarro se ha mostrado confiado en que la investigación demostrará la "inocencia" de Baño, del que asegura que siempre actúa con la "máxima transparencia", por lo que ha asegurado no sentirse preocupado.

Ausencias

Por su parte, ni la vicepresidenta segunda de la Cámara, Eva Miñano, ni la vocal María José Rocamora han querido valorar la situación. En el primer caso, Miñano ha tenido que sustituir a Baño en la presentación del Informe Sectorial del Turismo de la provincia de Alicante, donde ha disculpado su ausencia por un "imprevisto". En este sentido, la empresaria asegura haberse enterado de la detención del presidente de la entidad cameral tras el acto, por la publicación en la prensa.

Alex Domínguez

Lo cierto es que la noticia ha sorprendido a muchos de los asistentes a los pocos minutos de iniciarse el evento, lo que ha provocado, por ejemplo, que el secretario general de la Cámara, Andrés Sevila, haya abandonado precipitadamente el acto nada más publicarse la noticia en INFORMACIÓN.

En cualquier caso, lo cierto es que los rumores sobre la detención ya circulaban en medios empresariales momentos antes de esta presentación, lo que ha llevado a que el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, Luis Castillo, haya dado media vuelta cuando ya se dirigía al evento, en cuanto se ha enterado, a pesar de que se suponía que era uno de los ponentes.

El vicepresidente de esta misma organización, Daniel Elman, también se ha marchado rápidamente antes de que acabara el acto.

Entre los propios trabajadores de la Cámara de Comercio había sorprendido la ausencia de Carlos Baño en la mañana de este viernes, aunque la mayoría desconocían el motivo y se han enterado por la prensa.