La patronal CEV Alicante cierra filas con Baño

La solidez del nuevo clima de entendimiento entre la Cámara de Alicante y la patronal CEV ha quedado más que probado este viernes, cuando el presidente de la patronal alicantina, César Quintanilla, no ha dudado en salir en defensa de Carlos Baño, tras su detención por las supuestas irregularidades en la gestión del bono comercio de la Diputación que realizó Facpyme, la federación del comercio que también preside este último.

A pesar de lo delicado de la situación y de la prudencia que han mostrado, por ejemplo, desde la Generalitat, Quintanilla se ha mostrado rotundo: "Quiero transmitir mi total confianza en la honradez y en la honorabilidad de Carlos Baño", ha asegurado, en declaraciones a este periódico.

Es más, se ha mostrado convencido de que las supuestas irregularidades que se investigan no son más que "un tema administrativo que se va a resolver sin más".

El presidente de CEV Alicante, que decidió incluir a Baño en su ejecutiva provincial tras las pasadas elecciones en la patronal, ha ido más allá y ha defendido que, en su día, los bonos consumo "fueron un elemento que reactivó mucho el comercio y ayudó mucho a las pymes" tras la pandemia. Así, ha señalado que los ayuntamientos "no tenían capacidad para gestionarlo y por eso se basaron en la estructura tecnológica que tenía Facpyme. Creo que era muy necesario y que salió muy bien", ha insistido el portavoz de los empresarios, que ha asegurado hablan tanto como presidente provincial de la CEV -desde la organización autonómica han remitido a Quintanilla como portavoz-, como de Uepal, asociación que agrupa a numerosos sectores productivos alicantinos.

Carlos Baño, a la derecha, posa con el comité de la CEV Alicante. / Jose Navarro

Sin duda se trata de un cambio radical con respecto a la relación que Carlos Baño mantenía con los anteriores responsables de la CEV, tanto a nivel provincial, con Joaquín Pérez, como a nivel autonómico, con Salvador Navarro, con los que mantuvo numerosas disputas, que llevaron casi a la total ruptura de relaciones.

Sin embargo, César Quintanilla dejó claro desde el principio su voluntad de volver a reunir a todo el empresariado, aprovechando la buena relación personal que mantiene con Baño. Así, no dudó en reincorporarlo a la ejecutivo provincia de CEV Alicante, de la que había sido expulsado.

Quintanilla se suma así al empresario Jesús Navarro, que también ha salido públicamente en defensa del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante tras su detención.

Silencio

Curiosamente, quien no ha querido pronunciarse en Confecomerç, la confederación autonómica del comercio a la que pertenece Facpyme. Fuentes oficiales han preferido guardar silencio a la espera de cómo evolucione la situación y tampoco han querido adelantar si se tomará algún tipo de medida disciplinaria, puesto que Carlos Baño, en su condición de presidente provincial, también ocupa una vicepresidencia en la organización autonómica.