El Puerto de Alicante iniciará en México la apertura de líneas con el continente americano

El Puerto de Alicante está decidido a cruzar el charco. Con conexiones en la actualidad con diversos países africanos y del Mediterráneo oriental, la apuesta pasa ahora por abrirse paso en el continente americano y, más en concreto, en países que cuentan con importantes atractivos para los diferentes sectores productivos de la provincia. El plan de expansión arrancará por México, donde se están ultimando los detalles para la firma de un convenio que permitirá instaurar una línea con el puerto de Veracruz, mientras se llevan a cabo gestiones para conectarse también con Brasil, Chile y Panamá.

El de Alicante es un puerto clave en la conexión de la Península con las Islas Canarias, y también en la de países como Argelia, Marruecos o Turquía. Un abanico al que se le ha añadido recientemente Senegal, dentro de la política de refuerzo del tráfico de mercancías que persigue la Autoridad Portuaria.

Un buque de mercancías descargando en el Puerto de Alicante. / Jose Navarro

Pues bien, en el marco de esta política expansiva, el próximo objetivo es el continente americano, siempre con el objetivo de abrir nuevas rutas comerciales que puedan beneficiar al tejido productivo de la provincia. Así lo señala el presidente de la propia Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, quien señala que ya hace tiempo que vienen llevando a cabo gestiones que no tardarán demasiado en ofrecer sus frutos.

En esta línea, uno de los destinos donde los trámites están más avanzados es México, y más en concreto el puerto de Veracruz, con el que se espera firmar un convenio marco en breve. Según apunta Rodríguez, "estamos hablando el puerto más importante del país, el cual puede convertirse en una interesante puerta de entrada para sectores alicantinos como el calzado, el textil, el metal, los juguetes y los productos agroalimentarios".

Detalle de la terminal de mercancías de JSV en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Y no solo eso, añade, dado que este puerto también puede facilitar el acceso de todos estos artículos a EE UU, lo que supone un aliciente añadido para las empresas.

En lo que respecta al resto de países con los que se mantienen conversaciones, el presidente de la Autoridad Portuaria hace referencia a Panamá, "un enclave -indica- que ofrece muchas posibilidades de tráfico con toda Latinoamérica, teniendo en cuenta que dispone de una infraestructura de tanta importancia para las conexiones marítimas como es el canal".

En el caso de Chile, las gestiones apuntan hacia el puerto de San Antonio, un punto estratégico también por lo que supone de conexión con el Pacífico, y por su relevancia a nivel de materias primas. Brasil, remarca Luis Rodríguez, es un país que se considera sumamente interesante, teniendo en cuenta que es una potencia agroalimentaria y también un mercado de gran relevancia en segmentos como la maquinaria y la construcción.

Beneficiar a los sectores

El responsable del puerto alicantino remarca que se han elegido estos destinos pensando en beneficiar a los diferentes sectores de la provincia. Según sus palabras, "son conexiones que les pueden venir muy bien a la hora de reforzar o abrir nuevos mercados, pero también en el ámbito de la importación. De hecho, si hemos pensado en estos países es porque antes hemos identificado allí, también, materias primas necesarias para nuestras empresas".

Los contactos, que se espera que fructifiquen pronto, sobre todo en el caso de México, se están llevado a cabo con el apoyo tanto del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) como del valenciano (IVEX).