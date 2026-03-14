«Entender el negocio y sus objetivos es la base de nuestro acompañamiento estratégico»

Artiaga Elordi está a punto de cumplir 20 años. ¿Cómo nace el despacho y qué balance hace de este recorrido?

El despacho nace en 2006, cuando mi hermano Javier y yo decidimos poner en marcha un proyecto propio con una idea muy clara: crear una firma de abogados y economistas que ofreciera un asesoramiento integral y de alto nivel técnico a las empresas. Empezamos los dos y hoy somos cuatro socios y un equipo de 20 profesionales especializados en distintas áreas del derecho y de la economía. El balance es muy positivo. Hemos crecido de forma sólida y sostenida, incorporando talento y ampliando capacidades, pero manteniendo siempre nuestras raíces en Alicante y nuestra vocación de permanencia. Nos sentimos orgullosos de haber construido una firma consolidada, con identidad propia y reconocida en la provincia.

En un mercado donde todavía se identifica el asesoramiento fiscal y jurídico con una gestoría clásica, ¿qué modelo defiende Artiaga Elordi?

Nosotros no nos limitamos a cumplir obligaciones formales ni a responder consultas aisladas. Ese modelo existe y cumple su función, pero nuestra propuesta es diferente. Apostamos por un acompañamiento estratégico y continuado. En muchas ocasiones participamos en los espacios donde se toman las decisiones relevantes de la empresa. Conocemos el negocio, su estructura y sus objetivos, y eso nos permite analizar cada decisión desde una perspectiva global. Porque una operación puede ser jurídicamente correcta, pero fiscalmente ineficiente, o al revés. Nuestro valor está en integrar todas esas variables y ayudar a decidir con una visión completa.

Habla de visión global. ¿Ese es el principal rasgo diferencial frente a otros despachos?

Es uno de ellos. Diría que nuestro diferencial se apoya en tres pilares: alto nivel técnico, cercanía y un modelo de despacho boutique. Contamos con profesionales muy cualificados y trabajamos con estándares de excelencia. Pero, al mismo tiempo, mantenemos una relación directa y cercana con el cliente. Además, priorizamos la calidad sobre la cantidad. No buscamos volumen indiscriminado de clientes, sino trabajar con empresas en las que realmente podamos aportar valor.

¿Qué perfil de empresa suele confiar en ustedes?

Principalmente empresas medianas y grandes de la provincia de Alicante, de sectores muy diversos: industrial, agrícola, turístico, servicios… Muchas son empresas familiares, que en nuestra provincia tienen un peso muy importante. Los acompañamos en el día a día, pero también en momentos estratégicos. Procesos de crecimiento, reorganizaciones societarias, crisis empresariales, procedimientos judiciales complejos o situaciones de sucesión generacional son escenarios en los que solemos intervenir. Nuestra misión es estar al lado del empresario tanto en la gestión ordinaria como en las decisiones más delicadas.

La confianza parece ser un elemento central en su trabajo. ¿Cómo se construye en un sector tan técnico?

La confianza es absolutamente nuclear. Siempre decimos dentro del despacho que cuesta mucho ganarla y se puede perder en un solo día. Se construye con excelencia técnica, pero también con transparencia y pedagogía. El cliente necesita entender qué opciones tiene, qué riesgos asume y cuáles son las consecuencias de cada decisión. Nuestra obligación no es solo resolver, sino explicar. Además, la relación directa con el socio responsable genera una conexión personal que refuerza esa confianza. Detrás hay un equipo completo trabajando, pero el cliente sabe quién lidera su asunto y siente que hay una implicación real.

¿Qué importancia tiene el equipo en ese modelo de firma?

Es fundamental. Contamos con abogados y economistas especializados en distintas áreas, lo que nos permite ofrecer una visión 360 grados de la empresa. Buscamos profesionales excelentes desde el punto de vista técnico, pero también personas alineadas con nuestros valores. La calidad humana es tan importante como la cualificación. Queremos que Artiaga Elordi sea reconocido no solo por su solvencia, sino también por su forma de trabajar y por los principios que lo sustentan. La colaboración entre áreas y el trabajo transversal son parte de nuestra cultura interna.

Vivimos en un contexto de cambios normativos constantes y presión fiscal. ¿Cómo afrontan esa incertidumbre junto al cliente?

Con anticipación y planificación. Estamos en un entorno en permanente evolución, eso exige actualización constante y análisis continuo. Gracias a la comunicación fluida con nuestros clientes y al conocimiento profundo de su realidad empresarial, podemos prever escenarios y adaptar estructuras antes de que surja el problema. Nuestro objetivo no es reaccionar cuando ya existe el conflicto, sino minimizar la probabilidad de que se produzca.

Después de 20 años, ¿hacia dónde quiere evolucionar Artiaga Elordi?

Miramos el futuro con ambición, pero con los pies en la tierra. Queremos seguir creciendo, incorporando talento y reforzando áreas estratégicas, pero siempre priorizando la calidad sobre el volumen. Nuestro propósito es consolidarnos como una firma de referencia en Alicante, reconocida por su profesionalidad, cercanía y capacidad real de aportar valor al tejido empresarial.