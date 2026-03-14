La EUIPO lanza su iniciativa Propiedad Intelectual en femenino

El pasado mes de enero, durante su tradicional acto de año nuevo, la EUIPO anunció un conjunto de iniciativas orientadas a acercar esta agencia europea con sede en Alicante a jóvenes, emprendedores, centros educativos, empresas y en general a toda la ciudadanía de la región. Entre estas iniciativas se encuentra el programa «Mujer e Innovación – Propiedad Intelectual (PI) en femenino», que busca garantizar la igualdad de acceso al sistema de propiedad intelectual.

En palabras del director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, «este programa (PI en femenino) busca posicionar el talento femenino en Alicante a través de formación, de redes y de apoyo real, asegurando que las mujeres emprendedoras tengan el respaldo que necesitan para liderar en estas áreas». Se trata de un esfuerzo en el que también colaboran autoridades y organizaciones locales y regionales para crear conciencia sobre la brecha de género en la propiedad intelectual y el emprendimiento.

La EUIPO acaba de organizar la primera de las actividades que conforman este programa, un evento especial dedicado al liderazgo, la innovación y el empoderamiento de las mujeres, celebrado el pasado 10 de marzo en la sede de la EUIPO, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Bajo el título de «Innovación Inclusiva y Competitividad», el acto contó con la participación de varias mujeres con trayectorias inspiradoras que congregaron en el auditorio de la EUIPO a un gran número de asistentes del tejido empresarial de la provincia, representantes de asociaciones, como la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA), y personal de la propia oficina.

Mujeres que dan forma al futuro de la innovación

El acto contó con la participación de la eurodiputada Maravillas Abadía, que dio el discurso de bienvenida mientras que la ponencia principal corrió a cargo de Mercedes Delgado, doctora y profesora asociada de la Copenhagen Business School, investigadora afiliada al MIT y experta mundial en innovación, inclusión y brechas de género. Su intervención abordó la evolución global de la inclusión de género en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (los llamados «STEM» por sus iniciales en inglés, tradicionalmente con predominio de hombres) y su impacto directo en la capacidad para innovar y ser competitivos en Europa.

La EUIPO acaba de organizar la primera de las actividades que conforman este programa, un evento especial dedicado al liderazgo, la innovación y el empoderamiento de las mujeres / .

La jornada continuó con una mesa redonda en la que participaron cuatro mujeres emprendedoras y miembros de AEPA: Itzíar Pérez López, directora general y cofundadora de Dual Link, fundadora de MIO Research Labs y miembro del consejo de AlicanTEC; Paqui Rubio, directora general de Gaia-X España; ingeniera y líder en los ecosistemas de la economía de datos europea; Andrea Bernabeu, directora médica del Grupo Instituto Bernabeu, reconocida investigadora y especialista en medicina reproductiva y obstetricia-ginecología; y Silvia Adriasola, coach ejecutiva, experta en empoderamiento y fundadora de Empowerment School.

La brecha de género en la propiedad intelectual

En el seno de los valores y la estrategia de la UE se encuentran la igualdad y la integración de la perspectiva de género, un enfoque que busca identificar, abordar y corregir las desigualdades de género a través de la formulación de políticas específicas. Los datos son fundamentales en este esfuerzo, ya que permiten a las instituciones monitorear tendencias, evaluar la eficacia de esas políticas e impulsar iniciativas futuras.

El campo de la propiedad intelectual no es ajeno a las desigualdades de género. Según un informe de la EUIPO sobre mujeres en el diseño, sólo el 24% de las personas que se dedican profesionalmente al diseño en la Unión Europea son mujeres, las cuales ganan de media un 12,8% menos que sus colegas hombres y continúan enfrentándose a barreras estructurales para su reconocimiento y progresión profesional.

La EUIPO pone en marcha el programa «Mujer e Innovación – Propiedad Intelectual (PI) en femenino» / EUIPO

Otras investigaciones apuntan en la misma dirección. Un estudio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señala que sólo alrededor del 13% de las personas que figuran en solicitudes de patentes internacionales son mujeres.

En este contexto, la EUIPO recoge la inclusión en la propiedad intelectual como una de las áreas prioritarias de su plan estratégico. El plan destaca la importancia de sensibilizar y educar sobre la propiedad intelectual a todos los grupos infrarrepresentados, incluidas las mujeres, como parte de su compromiso de fomentar la inclusión y ampliar la participación en el sistema de propiedad intelectual. Según la EUIPO, al no aprovechar plenamente las contribuciones de la mitad de la población, las economías mundiales pierden una gran cantidad de ideas, creatividad e innovación, que podrían ser fundamentales para impulsar el crecimiento en toda Europa.

Iniciativas de apoyo a las mujeres

En consonancia con su plan estratégico, la EUIPO promueve la inclusión en toda la oficina, desde su plantilla de empleados hasta las actividades de cooperación europea e internacional. La oficina ha creado un puesto de responsable de igualdad de oportunidades y un Comité de Diversidad, encargados de dirigir y apoyar las acciones de diversidad e inclusión tanto dentro de la oficina como en el sistema de propiedad intelectual en general. Entre las actividades previstas dentro de su programa «PI en femenino», la EUIPO contempla organizar sesiones de formación en propiedad intelectual y orientadas al desarrollo de habilidades de liderazgo inclusivo, así como encuentros profesionales entre mujeres de distintos ámbitos, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y crear nuevas oportunidades de colaboración.

La oficina también ha puesto en marcha una comunidad virtual que reúne a oficinas de propiedad intelectual y asociaciones de usuarios de toda la UE para promover el diálogo sobre la diversidad y la inclusión en la propiedad intelectual, centrándose en identificar barreras y apoyar a las mujeres y a las nuevas generaciones en el mundo empresarial.

Mercedes Delgado, doctora y profesora asociada de la Copenhagen Business School, investigadora afiliada al MIT y experta mundial en innovación, inclusión y brechas de género / .

La EUIPO también contribuye a programas de otras instituciones de la UE que apoyan el liderazgo de las mujeres, garantizando que la propiedad intelectual se integre en iniciativas de innovación más amplias. Entre estas acciones destaca la colaboración con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) a través de su iniciativa «Girls Go Circular», dirigida a alumnas de instituto y destinada a promover habilidades digitales y emprendedoras, incluida la protección de la propiedad intelectual, en el marco de la sostenibilidad y los principios de la economía circular.

Asimismo, la EUIPO colabora con la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (EISMEA), a través de su iniciativa «Women TechEU», que busca ampliar el acceso de las mujeres a los ecosistemas de innovación.

En 2026 está previsto que la EUIPO amplíe sus esfuerzos en este campo a través de una mayor integración de la propiedad intelectual en las iniciativas de emprendimiento femenino, acercando también estas oportunidades a las mujeres emprendedoras de Alicante, el lugar que acoge desde hace más de tres décadas a la euroagencia.