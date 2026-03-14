Economía española
Fitch mantiene la calificación para España en 'A' con perspectiva estable
Servimedia
La agencia de calificación Fitch revisó este viernes el 'rating' de España y lo confirmó en 'A' con perspectiva estable, apoyado en que pertenece a la eurozona, "lo que contribuye a la estabilidad institucional".
Según detalló la agencia en una nota al respecto, los factores clave para la calificación son que España superó en 2025 el crecimiento de la eurozona con un ritmo del 2,8% del PIB y para este año proyecta un avance del 2,5%, cuando para la eurozona espera un 1,3%. Para 2027, la perspectiva es de un 2%. La llegada "considerable" de migrantes "ha sido un factor clave en la recuperación", según la agencia de calificación, que recuerda que se van a regularizar a más de 500.000.
Fitch también destaca que el déficit fiscal es "moderado" y prevé que este año el déficit se sitúe en el 2,4% del PIB y el que viene suba al 2,6%.
Para la ratio de deuda pública sobre PIB, espera que siga bajando y caiga por debajo del 100% a finales de 2026.
Fitch hace referencia al "bloqueo político" y ve cada vez "más improbable" la aprobación de presupuestos antes de las elecciones de 2027 por la fragmentación política, lo que apunta que podría derivar en "una mayor dependencia de los reales decretos". Esta situación "socava la implementación de las reformas estructurales y aumenta la incertidumbre" sobre la consolidación de España, según Fitch.
Como factores que podrían conducir a una rebaja de la calificación cita el aumento "significativo" de la deuda sobre el PIB, un menor potencial de crecimiento y aumento de las tensiones políticas internas. Si estos factores mejoran, conducirían a una mejora.
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