De la importancia de la protección del legado familiar y el rol del family office

La importancia de la familia en el ecosistema empresarial familiar resulta evidente y no requiere de largas explicaciones. No obstante, con frecuencia se presta una atención insuficiente al papel que desempeña la familia como estructura de protección del legado familiar y como elemento cohesionador entre sus miembros.

Estos roles adquieren especial relevancia cuando factores como el crecimiento de la familia obligan, entre otras cosas, a redefinir las funciones de sus integrantes dentro del sistema empresarial, en muchos casos, en contextos en los que los vínculos entre los familiares se vuelven cada vez más distantes y las inquietudes —e incluso las necesidades— de cada uno de ellos resultan diversas, en el mejor de los casos.

¿Qué es el legado familiar y por qué debe protegerse?

Estas son preguntas que toda familia debe plantearse como punto de partida para diseñar e implementar su hoja de ruta. Si dicha ruta se construye sobre una visión compartida acerca de cómo gestionar el legado familiar —generado gracias al esfuerzo de generaciones anteriores y bajo los principios de unidad y compromiso—, resulta esencial diseñar una estrategia de gestión adecuada.

El legado familiar no se limita, evidentemente, a la riqueza económica. Tal como señalan diversos autores, comprende también el capital humano, intelectual, organizativo, social y emocional de una familia.

Las capacidades de sus miembros, su formación, las estructuras disponibles tanto en el ámbito familiar como empresarial, los vínculos con la comunidad y el sentimiento de pertenencia a un proyecto común influyen de manera decisiva en la capacidad de generar y preservar la riqueza económica familiar.

Marta Máñez Pérez, Socia de Corporate de Cuatrecasas. / INFORMACIÓN

Dada la amplitud del concepto de legado familiar, la ejecución de cualquier estrategia de gestión debe apoyarse en estructuras adecuadas para cada familia, que permitan alcanzar los hitos clave de dicha estrategia. En este sentido, el denominado Family Office (oficina de familia) se convierte en un aliado fundamental.

La tipología de Family Offices es variada, pero lo verdaderamente importante es que la familia se dote de una estructura que se adapte a sus recursos, intereses y necesidades. El traje a medida, en estas cuestiones, es siempre la respuesta más acertada. Esta fue, precisamente, una de las conclusiones alcanzadas durante la sesión celebrada el 11 de marzo en las oficinas de Cuatrecasas en Alicante, con la colaboración de AEFA y OpenWealth (Grupo CaixaBank).

Los ponentes de Cuatrecasas y OpenWealth expusieron la importancia de diseñar una estrategia de gestión del legado familiar basada en los objetivos fijados por la familia en un triple ámbito: personal, patrimonial y filantrópico.

Los objetivos relativos a la diversificación del patrimonio, el control de riesgos, la maximización del rendimiento financiero y la planificación fiscal deben compatibilizarse con aquellos orientados a formalizar la gobernanza familiar y a prevenir impactos negativos en el legado derivados de situaciones personalísimas de los miembros de la familia.

Aprendida ya la importancia de la —mal llamada— "profesionalización" de la empresa familiar: ¡Familias, no dejéis la armonía y el bienestar de vuestros miembros en manos del destino!