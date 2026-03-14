El inmobiliario se consolida como activo estratégico en el nuevo ciclo económico

El sector inmobiliario atraviesa una nueva etapa marcada por la evolución de los modelos de financiación, la creciente profesionalización del capital inversor y la necesidad de estructuras fiscales eficientes. Con el objetivo de analizar este escenario, GSM&B y Urbanitae celebraron en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx la jornada empresarial «Sector Inmobiliario 2026: inversión, financiación, fiscalidad y nuevas oportunidades», un foro técnico dirigido a inversores, promotores inmobiliarios y family offices.

El encuentro reunió a profesionales del ámbito financiero, fiscal y promotor para reflexionar sobre el nuevo ciclo del real estate y el papel que están adquiriendo las nuevas estructuras de financiación alternativa en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

La jornada fue moderada por Laura Vicente, directora ejecutiva de GSM&B, quien destacó durante la apertura que el objetivo del encuentro era «entender con rigor qué está ocurriendo en el sector inmobiliario en 2026 y cómo integrar este activo dentro de estrategias patrimoniales estructuradas».

España, un mercado dinámico

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el análisis del contexto actual del mercado inmobiliario. Durante su intervención, José María Gómez-Acebo, director de relaciones institucionales de Urbanitae, explicó que España continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para el capital inmobiliario en Europa.

Según expuso, la inversión inmobiliaria en España creció un 32% en 2025 hasta alcanzar los 17.503 millones de euros, muy por encima del comportamiento medio de la zona euro. Este dinamismo responde a factores estructurales como el crecimiento demográfico, la fortaleza del turismo y una demanda residencial superior a la oferta disponible.

«España sigue ofreciendo oportunidades atractivas para el capital institucional, especialmente en segmentos como residencial, living o activos alternativos», explicó Gómez-Acebo.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el análisis del contexto actual del mercado inmobiliario. / AXEL ALVAREZ

Financiación alternativa

Otro de los grandes temas abordados fue el cambio que está experimentando la financiación del sector. El endurecimiento del crédito promotor por parte de la banca tradicional ha generado un gap de financiación que está siendo cubierto por capital alternativo.

En este contexto, plataformas como Urbanitae han adquirido un papel relevante conectando inversores con proyectos inmobiliarios estructurados. El modelo permite invertir en distintas fases del desarrollo inmobiliario a través de fórmulas como deuda o equity, con horizontes de inversión que pueden oscilar entre los 12 y 36 meses y rentabilidades potenciales de doble dígito. «La financiación alternativa permite complementar el crédito bancario y acelerar proyectos inmobiliarios manteniendo una gestión rigurosa del riesgo», señaló Gómez-Acebo.

El inmobiliario como estrategia

Desde la perspectiva del asesoramiento financiero, Sergio Serrano, director general de GSM&B Agencia de Valores, explicó cómo está evolucionando la demanda de inversión inmobiliaria entre las familias empresarias.

«Cada vez más inversores buscan exposición al inmobiliario sin asumir la complejidad operativa de la inversión directa. Las estructuras colectivas o coinversiones permiten diversificar y acceder a proyectos con tickets más ajustados», explicó durante el coloquio técnico.

El debate abordó también el papel de los family offices, que están incorporando el inmobiliario dentro de estrategias multiactivo junto a renta fija, renta variable e inversiones alternativas.

Fiscalidad y estructuración

La jornada también analizó las implicaciones fiscales de la inversión inmobiliaria. José Gómez, socio del área fiscal de GSM&B, destacó la importancia de diseñar correctamente las estructuras societarias para optimizar la fiscalidad del patrimonio familiar. «La rentabilidad de una inversión inmobiliaria no depende solo del proyecto, sino también de cómo se estructura fiscalmente dentro del patrimonio familiar y societario», explicó.

Además, señaló que cada vez más inversores analizan cuestiones como la utilización de holdings patrimoniales, la participación en vehículos de inversión o la fiscalidad de los rendimientos inmobiliarios.

Un sector en transformación

El debate concluyó con un análisis sobre las tendencias que marcarán el futuro del sector inmobiliario. Entre ellas, los expertos señalaron la creciente presencia de capital alternativo, la internacionalización de las inversiones y el desarrollo de nuevos segmentos como residencias de estudiantes, activos logísticos o proyectos residenciales especializados.

Urbanitae, por ejemplo, ya gestiona más de 3.100 millones de euros en activos inmobiliarios, con presencia en varios mercados europeos y más de 250 inversiones realizadas. Para los participantes, el inmobiliario seguirá siendo un activo clave en la construcción de patrimonio, aunque con una aproximación cada vez más profesionalizada.

«Estamos en un momento en el que el inmobiliario deja de ser solo cultura patrimonial para convertirse en una inversión estructurada y analizada desde criterios financieros», concluyó Serrano.

El nuevo ciclo inmobiliario

La jornada, organizada por GSM&B junto a Urbanitae, se planteó como un espacio de reflexión técnica sobre el futuro del sector, abordando los cambios que están redefiniendo el mercado inmobiliario en España.

Con la participación de inversores, promotores y asesores financieros, el encuentro puso de relieve que el sector entra en una nueva etapa en la que financiación alternativa, el análisis técnico y planificación fiscal serán factores determinantes para el desarrollo de nuevas oportunidades inmobiliarias.