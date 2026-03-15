Facpyme replica el modelo opaco de la Cámara y se salta la Ley de Transparencia

La detención de Carlos Baño el pasado viernes acusado de presunto fraude de subvenciones y falsedad en la investigación penal abierta por la gestión de los bonos comercio hace cuatro años ha puesto un foco sobre la Federación de Comercio y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme). Las pesquisas, que se encuentran bajo secreto de sumario, exponen a la asociaciones que representa a los mercados y a los que podemos reconocer como pequeños negocios a una prueba de estrés administrativa y reputacional.

Los bono comercio fueron una inyección de dinero público para animar al consumo tras la pandemia y, desde entonces, (2023) hasta ahora, la federación ha recibido 7.297.565,46 euros. Su origen está en ayuntamientos, Diputación de Alicante y Generalitat.

Captura de pantalla de la web de Facpyme el viernes 13 de marzo de 2026. / INFORMACIÓN

En la medida que es una asociación empresarial y cuenta con subvenciones, Facpyme, como el resto, está obligada a publicar en su portal web cada una de estas ayudas. Sin embargo, no existe ni rastro de la llegada de los fondos de las administraciones lo que supone un claro incumplimiento de la Ley de Transparencia y pone en duda el cumplimiento que exige la Ley de Subvenciones.

Contraste

La opacidad de la federación reproduce en mayor grado la que se da en la Cámara de Comercio de Alicante, aunque en este caso la gravedad es más relevante por su carácter de corporación tutelada por la Generalitat Valenciana.

La falta de información llega hasta el punto de no recoger ni la estructura organizativa, es decir, quién la compone y otros mínimos datos a los que obliga la ley.

De 2023 hasta ahora, la federación ha recibido más de siete millones de euros en subvenciones

Tampoco hay rastro de la empresa Nexo Retail Alicante S.L, que es la creada por Carlos Baño para la gestión de los bono comercio y que está bajo sospecha. Esta sociedad ni siquiera cuenta con página web, solo se puede acceder a sus datos a través del registro mercantil, lo que la deja sin portal de transparencia o como mínimo un lugar en el que reflejar la entrada de subvenciones.

En este caso hay que tener en cuenta que la sede de Nexo Retail Alicante y su estructura se cambiaron el pasado octubre de 2025, de acuerdo con el anuncio del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) de Alicante. Baño se vio obligado a sacarla de las oficinas de patronal alicantina (calle Orense), porque suponen un incumplimiento de los estatutos de de la CEV.

Captura de pantalla del portal de Transparencia de Confecomerç. / INFORMACIÓN

El fundido a negro choca frontalmente con Confecomerç, la confederación de la Comunidad Valenciana de la que Facpyme forma parte y que, por lo tanto, podría servir de guía para copiar el modelo de información pública a la que obligan la normativa estatal y autonómica. De hecho, el contraste es claramente visible y apreciable en los portales de asociación alicantina y agrupación autonómica.

La falta de publicidad de esta información puede suponer la falta de justificación de las ayudas y por lo tanto, quedarse sin fondos públicos; sin embargo, el presidente de la Federación, Carlos Baño, parece hacer oídos sordos a una cuestión básica de las administraciones públicas y de todos los que se relacionan con ella.