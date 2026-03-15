De refugiada de la guerra a impulsora de la distribución de redes defensivas

La historia de la llegada a Ucrania de las redes desde esta fábrica española tiene nombre de mujer: Anastasia Kovalova, y un trasfondo de diáspora amarga que para ella comenzó en 2014, con la guerra del Dombás y la invasión rusa de Crimea. “Tuve que tomar una decisión, sobre todo por mi hija, que en ese momento tenía cinco años. Con muchas dudas, y mucho miedo, compramos los billetes para venir a España. Me gustaba su cultura, el mar... Pero empezamos de cero. Sin tener familiares, ni amigos, sin conocer el idioma. Ahora lo pienso y no sé si lo podríamos hacer”.

Odontóloga de profesión aunque sin posibilidad de homologar su titulación por estar la Universidad en zona ocupada, su aprendizaje del español le posibilitó entrar a trabajar en IRC en 2020 como encargada de ventas en países de la antigua órbita soviética.

Aquel 24 de febrero de 2022 las llamadas apuradas de familiares y amigos le confirmaron el inicio de la guerra a gran escala en territorio ucraniano. “Temblando me fui a trabajar y pregunté a los clientes cómo estaba su situación. El gerente tomó muy rápido la decisión de donar unas redes, para lo que pudieran servir, y se enviaron como apoyo a mi país”.

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La utilidad se encontró con rapidez y pocas semanas después comenzaron a llegar a la fábrica pedidos kilométricos, fundamentales para la seguridad de personas e infraestructuras de las zonas castigadas por la guerra. Anastasia lo tiene claro: “Seguimos luchando y desde aquí, apoyo a mi país como puedo”.