Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrota Elche CFFallece Gemma CuervoDetención Carlos BañoReyerta AlabateraCoche quemado AlicanteFalta seguridad busesLotería Nacional Alicante
instagramlinkedin

De refugiada de la guerra a impulsora de la distribución de redes defensivas

Anastasia Kovalova llegó a España huyendo del conflicto del Dombás y cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, junto al gerente de la empresa, comenzó a enviar paños de redes sobrantes de manera solidaria

Anastasia Kovalova, jefa de Área en IRC Internacional de Redes y Cuerdas

Anastasia Kovalova, jefa de Área en IRC Internacional de Redes y Cuerdas / AXEL ALVAREZ

D. Pamies

D. Pamies

La historia de la llegada a Ucrania de las redes desde esta fábrica española tiene nombre de mujer: Anastasia Kovalova, y un trasfondo de diáspora amarga que para ella comenzó en 2014, con la guerra del Dombás y la invasión rusa de Crimea. “Tuve que tomar una decisión, sobre todo por mi hija, que en ese momento tenía cinco años. Con muchas dudas, y mucho miedo, compramos los billetes para venir a España. Me gustaba su cultura, el mar... Pero empezamos de cero. Sin tener familiares, ni amigos, sin conocer el idioma. Ahora lo pienso y no sé si lo podríamos hacer”.

Odontóloga de profesión aunque sin posibilidad de homologar su titulación por estar la Universidad en zona ocupada, su aprendizaje del español le posibilitó entrar a trabajar en IRC en 2020 como encargada de ventas en países de la antigua órbita soviética.

Aquel 24 de febrero de 2022 las llamadas apuradas de familiares y amigos le confirmaron el inicio de la guerra a gran escala en territorio ucraniano. “Temblando me fui a trabajar y pregunté a los clientes cómo estaba su situación. El gerente tomó muy rápido la decisión de donar unas redes, para lo que pudieran servir, y se enviaron como apoyo a mi país”.

Noticias relacionadas

La utilidad se encontró con rapidez y pocas semanas después comenzaron a llegar a la fábrica pedidos kilométricos, fundamentales para la seguridad de personas e infraestructuras de las zonas castigadas por la guerra. Anastasia lo tiene claro: “Seguimos luchando y desde aquí, apoyo a mi país como puedo”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Piqué deberá pagar 630.000 euros a Sarabia por su destitución en el Andorra
  2. Barcala suspende su agenda tras la detención de Carlos Baño por la gestión del bono comercio en Alicante
  3. El zapatero de Zara bate su récord de beneficios pese a caer en ventas
  4. Carlos Baño, detenido por la gestión de los bono comercio de la Diputación de Alicante cuando Mazón la presidía
  5. Dos detenidos por golpear y arrancar de un mordisco parte de la oreja a un profesor de un instituto en Alcoy
  6. Grupo Orenes presenta la única oferta para gestionar el nuevo gastromercado municipal de La Plasa en Torrevieja
  7. Un hombre muere en el balcón de su casa por una bala perdida de un tiroteo entre delincuentes en Alicante
  8. El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026

Sutega refuerza su crecimiento con la incorporación de la constructora InSitu

Sutega refuerza su crecimiento con la incorporación de la constructora InSitu

En busca de los fondos desaparecidos del desconocido Museo Provincial de Orihuela

En busca de los fondos desaparecidos del desconocido Museo Provincial de Orihuela

Yukio Mishima, escritor: "La vida humana es breve, pero yo quisiera vivir para siempre"

Yukio Mishima, escritor: "La vida humana es breve, pero yo quisiera vivir para siempre"

Así es el Puente Rojo de Alicante en "La calle es nuestra"

El Puente Rojo, una conexión entre barrios en pleno debate sobre su futuro

El Puente Rojo, una conexión entre barrios en pleno debate sobre su futuro

Contabilidad y realidad

Contabilidad y realidad

Esta reconocida empresa familiar ha decidido producir jamón 50% Duroc: ¿qué es y por qué han decidido el cambio?

Esta reconocida empresa familiar ha decidido producir jamón 50% Duroc: ¿qué es y por qué han decidido el cambio?

José Hernández vestirá a la Bellea del Foc adulta 2026 y a sus damas de honor

Tracking Pixel Contents