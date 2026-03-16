El Comité de la Cámara de Alicante se suma al cierre de filas en defensa de Baño

En línea con el comunicado del pasado sábado remitido por Facpyme, el Comité Ejecutivo de la Cámara de Alicante ha remitido a los medios de comunicación una nota en la que realizan una defensa cerrada de su presidente Carlos Baño y exigen "respeto y autonomía hacia la entidad". Los argumentos son similares a los realizados por la federación alicantina y se envían tras el nuevo paso que dio la investigación judicial por el caso de los bono comercio en los años 2022-23, por la que Baño ha acabado imputado por posible fraude de subvenciones y falsedad.

El escrito dice que "ante los hechos sucedidos el pasado viernes, 13 de marzo de 2026, en la sede de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), y dado que el presidente de Facpyme, Carlos Baño, también es el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad cameral manifiestan" varios aspectos. En la actualidad, el órgano de representación está formado por los empresarios Jesús Navarro, Eva Miñano, Maria José Rocamora, Rafael Regalado y Fidel García. Además está César Quintanilla, que también es presidente de CEV Alicante y una de las primeras voces que salió en defensa de Baño. Por último, está Vicente Pastor, presidente de la patronal del calzado.

En este sentido, en el primer punto muestran su "apoyo unánime" al máximo responsable. En segundo lugar, reclaman "respecto absoluto a la justicia y al proceso en curso", el cual está bajo secreto de sumario, situación que podría cambiar en los próximos meses según aseguró el abogado que lleva la defensa de Baño, Ignacio Gally, el viernes tras salir su cliente de la Comisaría de la Policía Nacional sin declarar.

Por otra parte, los empresarios reclaman una "defensa firme de las garantías que tiene cualquier ciudadano"; así como "exigir respeto y autonomía hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional". Por último, solicita no "unificar" ambas cuestiones en la medida que son organizaciones diferentes y confía "en que todo se aclare pronto", al tiempo que piden "celeridad y transparencia".