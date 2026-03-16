Investigación
El Comité de la Cámara de Alicante se suma al cierre de filas en defensa de Baño
Los responsables de la entidad remiten un comunicado con seis puntos en los que defienden la "honorabilidad" de su presidente y "exigen respeto"
En línea con el comunicado del pasado sábado remitido por Facpyme, el Comité Ejecutivo de la Cámara de Alicante ha remitido a los medios de comunicación una nota en la que realizan una defensa cerrada de su presidente Carlos Baño y exigen "respeto y autonomía hacia la entidad". Los argumentos son similares a los realizados por la federación alicantina y se envían tras el nuevo paso que dio la investigación judicial por el caso de los bono comercio en los años 2022-23, por la que Baño ha acabado imputado por posible fraude de subvenciones y falsedad.
El escrito dice que "ante los hechos sucedidos el pasado viernes, 13 de marzo de 2026, en la sede de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), y dado que el presidente de Facpyme, Carlos Baño, también es el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad cameral manifiestan" varios aspectos. En la actualidad, el órgano de representación está formado por los empresarios Jesús Navarro, Eva Miñano, Maria José Rocamora, Rafael Regalado y Fidel García. Además está César Quintanilla, que también es presidente de CEV Alicante y una de las primeras voces que salió en defensa de Baño. Por último, está Vicente Pastor, presidente de la patronal del calzado.
En este sentido, en el primer punto muestran su "apoyo unánime" al máximo responsable. En segundo lugar, reclaman "respecto absoluto a la justicia y al proceso en curso", el cual está bajo secreto de sumario, situación que podría cambiar en los próximos meses según aseguró el abogado que lleva la defensa de Baño, Ignacio Gally, el viernes tras salir su cliente de la Comisaría de la Policía Nacional sin declarar.
Por otra parte, los empresarios reclaman una "defensa firme de las garantías que tiene cualquier ciudadano"; así como "exigir respeto y autonomía hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional". Por último, solicita no "unificar" ambas cuestiones en la medida que son organizaciones diferentes y confía "en que todo se aclare pronto", al tiempo que piden "celeridad y transparencia".
Texto íntegro del comunicado
Ante los hechos sucedidos el pasado viernes, 13 de marzo de 2026, en la sede de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), y dado que el presidente de Facpyme, Carlos Baño, también es el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad cameral manifiestan
- Mostramos nuestro apoyo unánime al presidente Carlos Baño y defendemos su honorabilidad personal e institucional con firmeza pero también con responsabilidad.
- Pedimos respeto absoluto a la justicia y al proceso en curso.
- Reclamamos una defensa firme de las garantías que asisten a cualquier ciudadano en un Estado de Derecho y respeto a la presunción de inocencia.
- Exigimos respeto y autonomía hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional. La Cámara es una institución que debe seguir funcionando con normalidad, estabilidad y con pleno sentido de servicio a las empresas y a la economía alicantina.
- Por todo ello, solicitamos no aunar y unificar los planos de actuación ni extender automáticamente a la entidad cameral un espacio vinculado a otro ámbito de gestión. La Cámara tiene su propia función, su propia legitimidad y su propia responsabilidad institucional.
- Confiamos en que todo se aclarará donde corresponde y cuanto antes. Para ello pedimos celeridad y transparencia en cuanto el procedimiento lo permita para no convertir una investigación en una sentencia anticipada.
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