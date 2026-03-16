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La multinacional PepsiCo elige los robots de Bumerania para una de sus promociones

La compañía alicantina está especializada en el desarrollo de robots colaborativos

El robot desarrollado por Bumerania.

El robot desarrollado por Bumerania. / INFORMACIÓN

David Navarro

David Navarro

PepsiCo ha seleccionado los robots de la alicantina Bumerania para una de las campañas promocionales de su marca Doritos. En concreto, la que está desarrollando vinculada al patrocinio que realiza de la Fórmula 1.

Se trata de un nuevo hito para la firma fundada por Isidro Fernández, que se ha especializado en la denominada robótica colaborativa que ayudan a aligerar de tareas a los trabajadores. Por ejemplo, robots que se encargan de transportar los platos a las mesas de los restaurantes u otros que acompañan a los mayores en residencias o que son capaces de facilitar información y orientar en las recepciones de los hoteles.

En este caso, el dispositivo diseñado por Bumerania ya se encuentra operando en el centro comercial Continente de Cascais, en Portugal, donde actúa como un innovador soporte publicitario y experiencial para la marca. El robot recorre las instalaciones del centro comercial interactuando con los visitantes mientras exhibe la identidad visual completa de la campaña, reforzando su posicionamiento.

Diseñado específicamente para esta acción, el robot incorpora elementos visuales inspirados en el universo de la competición automovilística, incluyendo un casco que remite a los pilotos de Fórmula 1 y un diseño integral que reproduce la estética y los códigos de la campaña. Además, el dispositivo funciona como soporte físico para las bolsas de Doritos, facilitando la promoción directa del producto y generando un punto de atracción dinámico para los consumidores dentro del espacio comercial.

Soporte innovador

La iniciativa responde a la apuesta de PepsiCo por integrar nuevas tecnologías y formatos de comunicación en sus campañas, incorporando la robótica como un soporte innovador capaz de captar la atención del público, generar interacción y amplificar la visibilidad de marca en entornos de alto tráfico.

Otra vista del robot.

Otra vista del robot. / INFORMACION

"Las marcas buscan cada vez más formatos que generen sorpresa, interacción y memorabilidad. Los robots permiten transformar un espacio comercial en una experiencia de marca dinámica y cercana con el consumidor", señala Isidro Fernández, CEO y fundador de Bumerania. "La colaboración con una compañía del tamaño y la proyección internacional de PepsiCo demuestra el potencial de la robótica como nuevo canal de comunicación dentro de las estrategias de marketing", añade.

El proyecto desarrollado en Cascais es el primer paso de una colaboración que podría ampliarse en los próximos meses. Ambas compañías ya trabajan en nuevas propuestas tecnológicas con vistas a futuras campañas internacionales.

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De esta forma, la alicantina Bumerania pone su tecnología al servicio de una de las mayores empresas de alimentación y bebidas del mundo, consolidando su papel como socio estratégico para grandes campañas globales que buscan integrar innovación tecnológica, experiencia de usuario y comunicación de marca.

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