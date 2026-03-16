Pérez Llorca dice que la investigación sobre Baño "no afecta" a la Cámara de Alicante

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido este lunes respeto a la investigación judicial abierta en torno al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. El jefe del Consell, además, ha reiterado la postura del Consell de defender la presunción de inocencia del empresario que fue detenido el viernes pasado por una presunta gestión irregular de los bono comercio a través de la Federación de Comercio y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme). En este sentido, el 'president' considera que el caso "no afecta" a la entidad cameral.

Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones en su vista a Onda (Castellón) para asistir a la presentación del estudio para el futuro de la cerámica de Castellón. A preguntas de los medios, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que hay que "respetar las decisiones judiciales, que continúe la investigación" y ha intentando separar la federación de la entidad, si bien ambas están presididas por Carlos Baño, quien salió de la Comisaría de la Policía Nacional acusado de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

"Es una investigación que está bajo secreto de sumario y, por lo tanto, tampoco tengo mucha más información", ha añadido. Pérez Llorca ha insistido en la necesidad de mantener la presunción de inocencia del presidente de la Cámara de Comercio alicantina. "Por supuesto, prevalece siempre la presunción de inocencia y hay que ser muy respetuosos en este tiempo (…) con esa presunción de inocencia del señor Baño", ha señalado en declaraciones a la agencia Efe.

Pérez Llorca, durante la recepción de los presidentes de las cámaras de comercio el pasado enero. / INFORMACIÓN

Separación

El presidente de la Generalitat también ha diferenciado entre la investigación y la institución cameral. "A mí me consta que no se investiga a la Cámara de Comercio, se investiga Facpyme", ha afirmado, en referencia a la federación alicantina. Pérez Llorca ha subrayado la importancia de "separar estas cuestiones" para no perjudicar la imagen de las cámaras de comercio.

"Lo primero que tenemos que hacer para no dañar la honorabilidad de una institución tan importante como son las cámaras de comercio, es separar estas cuestiones", ha resaltado. El jefe del Consell ha insistido que, según la información de la que dispone, no hay indicios que afecten directamente a la institución. "No me consta que haya nada más o nada que afecte a la Cámara de Comercio en sí", ha concluido.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones vinculadas a programas de bonos de consumo impulsados en municipios de la provincia de Alicante entre 2022 y 2023, en los que participó la patronal Facpyme.