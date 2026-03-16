El Puerto de Alicante abre un nuevo servicio de mercancias regular con Orán y Bejaia

La estrategia de internacionalización del Puerto de Alicante empieza a materializarse. La Autoridad Portuaria alicantina (APA) ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio de mercancías regular con Argelia. La conexión servirá para el transporte hacia los puertos argelinos de Orán y Bejaia. La línea estará operada por Sidra Line, que navega bajo lel paraguas de la agencia general de Romeu y Cía. El Argelia Express tendrá una frecuencia quincenal y combinará carga contenerizada y convencional mediante un buque multipropósito.

El anuncio se realiza tras la misión comercial que se realizó el pasado enero y consolidad Alicante como un enclave logístico de referencia en las relaciones comerciales hispano-argelinas. Desde el puerto, se destaca que los tiempos estimados de tránsito serán de 20 horas entre Alicante y Orán y de 7 días entre Alicante y Bejaia, lo que permitirá a las empresas de la provincia disponer de un servicio directo, competitivo y estable hacia los principales puertos del norte de África.

Esta nueva conexión se enmarca en la hoja de ruta de la Autoridad Portuaria para ahondar en la mejora de los servicios marítimos de proximidad y alta eficiencia y sobre todo, reforzar el papel de la terminal alicantina como plataforma de salida natural para las exportaciones y como punto de entrada a Europa de las mercancías procedentes del norte de África.

Mediterrénao

El presidente de la APA, Luis Rodríguez, ha destacado que Alicante retoma así su histórico papel de nexo entre las dos orillas del Mediterráneo, impulsando oportunidades para los sectores productivos y logísticos de nuestra provincia. "El inicio de esta nueva línea es un resultado tangible del trabajo desarrollado durante la reciente misión comercial a Orán, en la que sentamos las bases de colaboración entre ambos puertos y sus comunidades empresariales”, ha declarado.

La puesta en marcha del servicio Argelia Express representa el primer fruto de esas gestiones, abriendo una nueva etapa de conectividad y crecimiento compartido. Con esta iniciativa, el Puerto de Alicante continúa avanzando en su compromiso con la diversificación de tráficos, la sostenibilidad y la integración con los corredores internacionales del Mediterráneo occidental, contribuyendo a fortalecer la competitividad de las empresas exportadoras del entorno.

En ese sentido, disponer de un buque multipropósito que permite el transporte de distintos tipos de mercancías, desde las industriales a las agroalimentarias, favorece la apertura de nuevos mercados y ofrece más seguridad a las empresas que quieren empezar a trabajar con el país argelino. En ese sentido, el puerto alicantino se posiciona como alternativa real a otros puertos españoles en el tráfico con Argelia, aprovechando su proximidad geográfica y su tradicional relación histórica con Orán.

Así, frente a las conocidas líneas con Orán y Argel, Alicante suma una conexión con uno de los puertos más al este del frente marítimo argelino, próximo a la frontera con Túnez. Bejaia es la capital de la provincia del mismo nombre (antes denominado Bugía). Está considerada como un polo industrial y su puerto cuenta con una destacada área petrolera y comercial. Los últimos censos oficiales sitúan al territorio con una población cercana al millón de habitantes. En cuanto a las conexiones cabe destacar que tiene aeropuerto internacional lo que facilita las posibles misiones comerciales o acuerdos.