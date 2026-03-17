El Club de Empresas Centenarias alcanza las 41 sociedades en la provincia de Alicante

La Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha celebrado una reunión para sumar a nuevos proyectos al Club de Empresas Centenarias. Con la entrada de Enercoop (Crevillent), Imprenta Segarra (Elche), Industrias Seguí (Alcoy), Horno del Obispo (Orihuela), Frutas Gironés (Alicante) y Primitivo Rovira e hijos (Xixona), la entidad alcanza los 41 miembros. Además, se ha avanzado en el desarrollo de la séptima edición que se celebrará el próximo 3 de junio en el Teatro Principal de Alicante.

El acto ha contado con la presencia de Francisco Gómez, como representante de AEFA, quien ha destacado el papel de las empresas centenarias que se han convertido en "lo mejor de nuestro tejido empresarial: esfuerzo, visión a largo plazo y una profunda vinculación con el territorio. Aunque no todas, la gran mayoría de estas compañías son empresas familiares, lo que pone de relieve su papel fundamental en la continuidad del tejido económico. Son un ejemplo de cómo la empresa familiar es capaz de perdurar generación tras generación, adaptándose a los cambios sin perder su esencia y contribuyendo de forma decisiva al desarrollo y la estabilidad de nuestra provincia”.

El reconocimiento a la trayectoria de estas sociedades se materializa en una gala en la que también participa la Cámara de Alicante, que ha actuado de anfitriona; así como los patrocinadores y colaboradores que encabeza la Diputación de Alicante, Cajamar, el Ayuntamiento de Alicante, la Agencia de Desarrollo Local, KPMG, Padima y el Museo Comercial. En este sentido, el presidente de la entidad cameral, Carlos Baño, ha señalando la apuesta por "seguir dando visibilidad a este tipo de empresas de resiliencia, innovación y compromiso".

Foto de familia de la reunión del Club de Empresa Centenarias este martes. / INFORMACIÓN

Antecedentes

El Club tiene como principales objetivos llevar a cabo un censo de empresas centenarias de la provincia de Alicante; realizar una labor de investigación para conocer su historia; divulgar la historia empresarial de la provincia y ponerla al servicio de la sociedad y de los investigadores; conectar con centros docentes; y asesorar para proponer nuevos reconocimientos.

Hasta el momento se han identificado en la provincia de Alicante alrededor de un centenar de empresas que superan los cien años de existencia y son candidatas para formar parte del club. Anualmente se organiza una gala con las nuevas empresas centenarias invitadas a integrarse. Las empresas que se han incorporado desde su creación en 2019 son:

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