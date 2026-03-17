Los consumidores alicantinos se preparan para ajustarse el cinturón
La mayoría anticipa recortes en el gasto en tecnología o restauración, según una encuesta del Club de Marketing Mediterráneo
Los consumidores alicantinos cada vez ven menos clara la situación económica nacional e internacional, y ya se preparan para adoptar las primeras medidas de contención, que les permitan llegar a fin de mes sin excesivos apuros.
Así se deduce de la última encuesta realizada por el Club de Marketing Mediterráneo, que también pone de relieve el valor que los compradores otorgan a los productos de proximidad o el impacto de la DANA en la mentalidad de las familias a la hora de administrar sus presupuestos.
De acuerdo con este estudio, hasta el 57 % de los consultados prevé un empeoramiento de la situación económica en España a lo largo de este 2026, un porcentaje que se eleva hasta el 67 % cuando se les pregunta por la situación a nivel internacional. Sin embargo, ven algo mejor su situación personal, ya que un 47 % cree que, como mínimo, lograrán mantenerse.
Racionalizar
Ante esta situación se consolidan comportamientos tendentes a racionalizar el gasto. Así, un 47 % prevé no gastar en caprichos y reducir al máximo sus compras, mientras que el 43 % asegura que comparará más antes de decidirse, según explica Pedro Reig, director de Coto Consulting, la empresa que ha realizado el estudio.
En términos generales, se habla de ajustes "selectivos" en el comportamiento del consumidor, para priorizar las compras del día a día y recortar las ocasionales. De este modo, los consumidores alicantinos esperan mantener el gasto en categorías de consumo habitual como alimentación (74 %) y cuidado personal (71 %), pero anticipan reducciones en los gastos de tecnología, informática, telefónica y gaming (55 %), y restauración y salir (48 %).
El informe destaca también cómo en las compras habituales, para el 55 % de los alicantinos encuestados, el precio final sigue siendo el factor determinante en la decisión de compra. Le siguen las promociones o descuentos (55 %) y la calidad del producto o servicio (42 %), lo que evidencia un consumidor pragmático que busca maximizar el valor.
Proximidad
Por otro lado, el 76 % de los consumidores alicantinos se decanta por productos y servicios de la "terreta" a la hora de comprar en igualdad de precio y calidad, ya que considera bastante (46 %) o muy importante (30 %) que el producto sea de la Comunidad Valenciana.
Donde más influye el origen del producto en la decisión de compra es en la alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), con un 64 %. En segundo lugar, le sigue la alimentación seca (conservas, pastas y legumbres), con un 51 %. Y destaca en esta provincia, en tercer lugar, los productos de moda y calzado, con un 33 %.
Tal y como explica la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, este informe muestra el actual contexto geopolítico y de constante evolución del consumo "que abre una oportunidad clara para seguir fortaleciendo el posicionamiento de las marcas de la Comunidad, desde la coherencia, la contribución al desarrollo local y la capacidad de generar valor sostenido, consolidando el papel de las empresas como actores clave, tanto en la economía como en la experiencia de consumo".
El informe sigue reflejando el impacto de la dana en los consumidores y destaca cómo, aunque sigue influyendo en la relación con las marcas, su impacto es hoy más emocional que transaccional. Así, el 37 % de los alicantinos no ha realizado ningún cambio y sigue comprando y relacionándose con las marcas igual que antes. Y el 20 % compra más en el comercio local desde la tragedia.
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