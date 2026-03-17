Las ITV de la Comunitat Valenciana contratarán a 73 nuevos trabajadores tras la publicación de la oferta de empleo público

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes una oferta pública de empleo de la Sociedad de Inspección Técnica de Vehículos S.A. (Sitval), que incluye la contratación de 73 nuevos trabajadores. Esta medida permitirá abrir tres nuevas estaciones provisionales y reforzar la red de 27 estaciones, entre fijas y móviles, con las que cuenta actualmente la sociedad pública en toda la Comunitat Valenciana.

Con la incorporación de estos nuevos efectivos, Sitval, que actualmente cuenta con una plantilla de 965 personas, superará la barrera de los 1.000 empleados, recuerdan desde la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. "Este incremento de personal es una pieza clave para la estrategia de expansión de la Generalitat, que ha previsto que las tres nuevas estaciones provisionales se ubiquen en Onda, Segorbe y Torrent", explican.

Refuerzo del servicio

Para la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, la aprobación de esta nueva oferta de empleo público supone "dar un paso más hacia la normalización del servicio de las ITV en la Comunitat Valenciana tras el caos provocado por la reversión que impulsó la anterior administración".

Cano ha recordado que la Generalitat "ha dado pasos decisivos para mejorar el servicio", incluyendo un acuerdo laboral con los trabajadores y la reciente publicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Esta primera oferta de empleo público nos permitirá reforzar el servicio y ampliarlo en los puntos en los que más falta hace, como en la provincia de Castellón", ha agregado la consellera.

Distribución de perfiles en las nuevas estaciones

Para garantizar la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones, se ha definido una estructura profesional "adaptada a la capacidad de inspección de cada centro", dicen desde la conselleria.

Las estaciones de Onda y Segorbe funcionarán con una línea de inspección y contarán con un equipo de cuatro inspectores cada una. Por su parte, Torrent, que es una instalación con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con dos líneas de inspección, dispondrá de una plantilla de seis inspectores.

Según los informes técnicos de viabilidad, estas tres nuevas instalaciones permitirán absorber una demanda conjunta de 52.000 inspecciones anuales. Además, señalan desde Industria, "el plan de apertura de las nuevas estaciones no solo mejora la cercanía del servicio al ciudadano, sino que asegura la sostenibilidad de Sitval".

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"La previsión es que las nuevas estaciones iniciarán su actividad con el personal autorizado hasta el momento para garantizar el servicio inmediato. No obstante, se contempla la incorporación futura de personal adicional para optimizar los tiempos de espera y mejorar la eficiencia operativa ante posibles incrementos de la demanda", concluyen.