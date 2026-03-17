Las tecnológicas alicantinas se unen en una voz para captar inversiones y ganar peso en el ecosistema global

No es el primer intento, pero todos esperan que sea el último. AlicanTec ha puesto este martes el contador en marcha para que el ecosistema tecnológico y emprendedor de la provincia tenga una voz lo suficientemente potente para que llegue a los inversores internacionales. Bajo la denominación de "Primera mesa de emprendimiento de la provincia de Alicante", la asociación de empresas tecnológicas, de la mano de CEV Alicante, ha convocado a algunos de los principales actores del ecosistema privado y público.

La reunión ha tenido un carácter embrionario y ha acabado con el proyecto de unificar información y recursos a través de una plataforma digital que creará AlicanTec. "No sé qué nombre le daremos, ni se trata de crear una estructura, pero empezaremos con un correo y una web que se hará con IA", ha concluido Toni Sánchez, presidente de la entidad. Junto a la iniciativa, la mesa ha contado con la directora general de Internacionalización y Emprendimiento, Mónica Payá; el director provincial del ICEX en Alicante, Rafael Ortega, y los presidentes de Valencia Startup, Nacho Mas; el de Xarxatec de Castellón, José Bort, y el de la patronal alicantina, César Quintanilla, quien ha abierto la ronda de intervenciones.

Al más puro estilo de presentaciones de proyectos emprendedores, los asistentes han planteado dos aspectos: una breve presentación sobre qué hace y otra de peticiones. En el ámbito público, han estado responsables del Ayuntamiento de Alicante, con Alicante Futura, Alia y la Agencia de Desarrollo como motores; los parques científicos de la Universidad Miguel Hernández-con el Observatorio- y la de Alicante; la Fundación Universidad y Empresa (Fundeun) y el CEEI de Elche. Por la parte privada, Torre Juana OSD, Genion y Alicante Emprende y los medios Alicante Plaza e INFORMACIÓN.

La primera reunión de la mesa provincial de emprendimiento se ha celebrado en CEV Alicante. / INFORMACIÓN

Sofía Blasco, de AlicanTec, ha realizado una de las aportaciones o demanda clave para la provincia. "Los inversores echan de menos pescar en un ecosistema global y no en uno puntual. Sabemos que es complicado, pero necesitamos un ecosistema reconocido y potente", ha subrayado. Su referencia era un nuevo llamamiento a que las acciones públicas y privadas deben enfocarse a contar con una especie de portfolio de iniciativas privadas de interés y de un marco público ambicioso.

Las líneas de ayudas y subvenciones en todas las etapas del emprendimiento ha ocupado una parte central. Mónica Payá ha dado cuenta de las diferentes iniciativas que se realizan desde el Ivace y ha destacado las misiones y presencias en ferias internacionales previstas en el calendario de este ejercicio. No obstante, una de las novedades más interesantes fue la referente a la reactivación del Consejo Valenciano de Emprendimiento a partir de un plan estratégico de la Generalitat que quedó paralizado por la dana de 2024. La directora general ha reconocido que "se trata de un órgano en el que no están todos" y que su planteamiento es que se transforme en una herramienta del que también nazcan iniciativas.

Camino de la confederación

En este punto, Mas ha asegurado que desconocían el proyecto y que este hecho demuestra la necesidad de articular una voz y una propuesta que facilite a los inversores su aterrizaje en el territorio. La CEV, junto a estas tres asociaciones, ya dieron a conocer en enero el lanzamiento de una federación. Nacho Más ha explicado que las tres asociaciones de empresas tecnológicas de la Comunitat Valenciana han impulsado la federación con el objetivo de tener una interlocución única. De entrada, esta unión ha supuesto la generación de una masa de 550 empresas.

Asistentes a la reunión en la que se anunció la creación de una federación de startups en la Comunidad celebrada en enero. / INFORMACIÓN

Aunque la noticia ha radicado en el anuncio que ha realizado el presidente de Startup Valencia, quien ha avanzado que se están dando pasos para formar parte del nacimiento de una confederación estatal. Mas ha reconocido que ya se han producido conversaciones con Málaga y Barcelona y otras provincias para contar con una organización que acabe agrupando a las diferentes iniciativas y tener una voz que pueda participar en el aterrizaje de la actual Ley de Startups. "Solo está el marco y está sin desarrollar", ha matizado.

En este ámbito, tanto Mas como el presidente de Xarxatec, José Bort, han apoyado los beneficios que puede lograr una vertebración del ecosistema y el intercambio de iniciativas. A pesar de las diferencias por cuestiones territoriales y de implantación de empresas, el responsable castellonense ha compartido como logro el hecho de que Xarxatec, creada hace una década, es "financieramente" independiente y que el problema en la provincia radica en la falta de "talento senior", en definitiva, profesionales que ayuden en las etapas de crecimiento y expansión de las empresas liderando equipos.

"La inteligencia artificial no va a ayudar a esa creación de talento senior", ha comentado; al mismo tiempo que ha calificado como oportunidad que su aplicación en determinados ecosistemas como el estadounidense esté expulsando a esos profesionales y ha invitado a los presentes a atraerlos a la Comunidad Valenciana.