El tenista Juan Carlos Ferrero y el CEO de Facephi, Javier Mira, nuevos ponentes confirmados de Opendir

El tenista, entrenador y fundador de Ferrero Tennis Academy, Juan Carlos Ferrero, y el cofundador y CEO de Facephi, Javier Mira, participarán en el congreso Opendir, que se celebrará el próximo 21 de mayo en el ADDA, organizado por El Círculo- Directivos de Alicante.

Ambos representan proyectos de éxito en la provincia de Alicante. El primero, Juan Carlos Ferrero, nacido en la población valenciana de Ontinyent en 1980, ha sido uno de los grandes referentes del tenis español llegando a convertirse en número 1 del mundo en 2003.

A lo largo de su carrera ganó 16 títulos y su mayor hito individual fue la conquista de Roland Garros en 2003. En el plano colectivo fue clave para que España ganara su primera Copa Davis. En su etapa posterior a la competición se ha convertido en un entrenador de alto nivel, especialmente por su trabajo con Carlos Alcaraz.

Por su parte, el empresario Javier Mira ocupará el espacio destinado al talento alicantino con el que Opendir quiere reconocer a los directivos de éxito de la provincia. Mira es cofundador y CEO de Facephi, empresa líder en soluciones de verificación de identidad digital creada en 2012 y que fue reconocida como Pyme del año en España en 2020.

Javier Mira, CEO de Facephi, junto con Hazem Mulhim, CEO de Eastnets. / INFORMACION

La empresa de vocación internacional ha alcanzado alianzas reseñables como la de empresa surcoreana de software Hancom en 2024. Javier Mira cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas globales, gestión de equipos y políticas de implementación de crecimiento y expansión, ha participado como experto en conferencias nacionales e internacionales y es profesor en AFI (Escuela de Finanzas).

"Su historia es un testimonio de cómo el emprendimiento exitoso se construye sobre una base de pasión, pero también de perseverancia y formación continua", explica la presidenta de El Círculo- Directivos de Alicante, Eva Toledo.

Más ponentes

Opendir Foro Abierto para Directivos se celebrará en el Auditorio de la Diputación de 9 a 15 horas y contará con una docena de ponentes pertenecientes a la alta dirección de compañías referentes nacionales e internacionales que protagonizarán intervenciones individuales, diálogos y una mesa redonda.

De momento han confirmado su participación el politólogo Pablo Simón con la ponencia "Geopolítica, factor clave en la gestión empresarial"; Sandra Moñino, CEO de Nutriciónate y autora del best seller Adiós a la inflación que dedicará su intervención a esta temática; y el escritor y guionista, Albert Espinosa que abordará "La adversidad como oportunidad".

Bajo el lema El nuevo ADN del Directivo: Propósito, Acción e Impacto, el encuentro congregará de nuevo a 1.200 directivos y directivas de la provincia de Alicante para reflexionar sobre un liderazgo capaz de activar equipos, incorporar innovación y responder con impacto real a los grandes retos empresariales.