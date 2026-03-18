Ahora el personal shopper también te ayuda a buscar casa en Alicante

Buscar casa puede ser un proceso realmente agotador y estresante. Largas horas mirando los portales existentes en internet, consultas con inmobiliarias y decenas de visitas a pisos hasta dar con el hogar adecuado. Luego la burocracia, formularios, la escritura ante notario... Todo un proceso capaz de acabar con la paciencia de cualquiera y, lo más grave, de conducir a un error muy difícil de corregir.

Lo sabe bien el emprendedor Juan Castillo, que asegura que cometió casi todos los errores posibles cuando decidió comprar su primera casa. Una experiencia que decidió ahorrar a otras personas convirtiéndose en "personal shopper inmobiliario", para lo que puso en marcha Habivio PSI.

Así, es él quien se encarga de conocer las necesidades y deseos de los compradores y realizar la búsqueda, para que el comprador solo tenga que decidir. También le aconseja sobre precios o sobre los diferentes pasos que hay que dar.

Como explica Castillo, "en el proceso de venta, el vendedor siempre ha tenido aliados que han defendido sus intereses, pero el comprador no; va solo, con su escaso conocimiento y experiencia y en la mayoría de los casos delegando el asesoramiento en inmobiliarias o incluso en el vendedor cuando sus intereses son contrapuestos. El vendedor tiene como objetivo vender al mayor precio posible en el menor tiempo posible, mientras que el objetivo del comprador es hacerlo a un precio justo y con seguridad".

Uno de cada cuatro se arrepiente

El resultado es que, según diversas estimaciones, se estima que uno de cada cuatro compradores se arrepiente de la compra de vivienda realizada antes del primer año. "Hay tres grandes motivos: darse cuenta de que no han comprado a buen precio, haber firmado cosas que no debían, y haber adquirido una vivienda que no era la que necesitaban", señala el emprendedor.

El fundador de Havibio PSI, Juan Castillo. / INFORMACIÓN

Cuando el comprador contrata sus servicios para encontrar la vivienda que necesita por localización, precio o condiciones habitacionales, Habivio busca en todas las opciones del mercado: portales, inmobiliarias, venta directa de particulares o viviendas no publicitadas. El servicio no funciona a comisión, sino que tiene unos honorarios fijos en función de las características del encargo, sin que la cantidad esté vinculada al coste de la vivienda.

Una de sus propuestas de valor es "que el cliente llegue el primero a una vivienda marca la diferencia en una provincia como Alicante", asegura Juan Castillo. Otras son el ahorro de tiempo que supone para el comprador porque "visitamos el 80 % para que nuestro cliente decida sobre el 20 %" y "ir acompañado y asesorado en el proceso", añade.

En Estados Unidos esta figura se conoce como "buyer agent" y está muy implantada. A España llegó hace unos quince años y ya cuenta con una Asociación de Personal Shopper Inmobiliario de España, en la que Juan Castillo forma parte de la junta directiva. Entre sus objetivos está cambiar la forma de pensar y afrontar la compra de una vivienda. "Es una cuestión de mentalidad del sector que no está habituado a esta figura profesional que asesora al comprador, aunque la forma de comprar está cambiando", afirma.

Etapas

Habivio establece cinco etapas en su asesoramiento al comprador que comienza al determinar las necesidades financieras, personales y de futuro. Las restantes implican filtrar la búsqueda más allá de los portales más conocidos, negociar de un modo racional, verificar que la compra que se va a hacer cumple con la legislación, urbanismo, cuestiones técnicas y vecinales para evitar imprevistos y vicios ocultos; y finalmente firmar las arras y en la notaría.

Juan Castillo, fundador de Habivio PSI. / INFORMACIÓN

"Hay que salir al mercado cuando ya has definido tus prioridades y necesidades, presupuesto y posibilidades de financiación y hacerlo sin poner lo emocional por delante de lo racional, además de saber venderte como comprador porque te sitúa por delante de otros", añade.

Habivio, con sede en San Vicente del Raspeig, da servicio en los principales núcleos de la provincia y el mercado de la costa. Su cliente ideal es "un comprador nacional o alicantino que quiera comprar una vivienda a partir de 200.000 euros, lo que indica que el acceso a un personal shopper inmobiliario está al alcance de una mayoría que no quiere correr riesgos, ni afrontar sin ayuda la compra más importante de su vida".