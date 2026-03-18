Alicante vuelve a una jornada de retrasos en los trenes tras la avería en Madrid

Ha dejado de ser una novedad que los trenes acumulen retrasos. Este miércoles 18 de marzo, los pasajeros que viajan a Madrid o vienen desde la capital madrileña vuelven a ver cómo no llegarán puntuales a su destino. Adif ha comunicado a las 9.50 horas una avería que ha afectado a todas las circulaciones que salían desde estas dos estaciones centrales. En este sentido, los trenes que llegan o salen desde Alicante están registrando a las 11 horas retrasos de media hora.

En su mensaje, el operador estatal de infraestructuras indica que la gestión del "del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor" se había restablecido con normalidad sobre las 10 horas para las líneas de alta velocidad afectadas. "Los trenes que se encontraban detenidos vuelven a circular, si bien con retrasos significativos. A lo largo de la jornada estos retrasos irán disminuyendo progresivamente".

Desde Renfe, se ha puesto un aviso y por redes se están respondiendo a las consultas. En el hilo de la conversación, los pasajeros denuncian retrasos de una hora para las líneas de otras poblaciones. También se registran retrasos de 40 minuots en la media distancia entre Alicante y València. Sin embargo, el tren que viene de Santander y que tiene prevista su entrada en la estación alicantina prevé llegar en hora (11.24 horas).

Los usuarios afectados pueden conocer el tiempo extra de espera a través de la web de sus respectivas compañías y el seguimiento se puede hacer en la plataforma de Adif sobre los desplazamientos de largos trayectos.

(Noticia en elaboración)