La Costa Blanca va a pescar al mercado de Europa Central y del Este

Los países del Este europeo se han convertido en uno de los que mayor crecimiento registró el año pasado en la provincia de Alicante. Para aumentar y consolidar las opciones de la Costa Blanca, el Patronato de Turismo participaraá estos días en el workshop “ALL in TOO”, en la ciudad de Cracovia (Polonia). Se trata de un evento internacional de carácter profesional especializado en los segmentos de turismo vacacional y MICE que se ha consolidado como una plataforma orientada a la generación de nuevos contactos comerciales dentro de la oferta turística internacional y de los mercados de esta área.

El evento contará con 80 expositores y más de 100 compradores profesionales, entre los que se encuentran turoperadores y agentes de viajes de República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Esta iniciativa está dirigida a proveedores turísticos —como destinos, DMC, hoteles, aerolíneas y otros servicios vinculados al sector— que buscan captar viajeros procedentes de países del centro y este de Europa.

En este sentido, los responsables del Patronato sostiene que esta acción reviste una importancia estratégica en el marco de la diversificación y consolidación de mercados emisores, sobre todo en estos países que están experimentando un crecimiento sostenido en conectividad y volumen de viajeros, al tiempo que configurándose como mercados con alto potencial y que pueden contribuir significativamente a la diversificación de la demanda.

Un técnico del Patronato Costa Blanca en una de las ferias. / INFORMACIÓN

Diagnóstico

Desde el organismo de la Diputación de Alicante, se apuntan las principales características de estos mercados emisores. En el caso de la República Checa, Costa Blanca destaca que se mantiene con una evolución muy positiva y subraya especialmente su conectividad con la provincia a través de las rutas a Praga, operadas por Eurowings y EasyJet, así como la conexión con Pardubice, operada por Ryanair. En 2025, este mercado superó los 100.000 pasajeros, lo que supone un incremento del 22,6 % respecto a 2024, reflejando un crecimiento sólido y sostenido del interés por Costa Blanca.

Eslovaquia ha reforzado notablemente su conectividad en 2026 con la incorporación y consolidación de rutas con Bratislava, operadas por Ryanair y Wizz Air. Esta mejora en la oferta aérea facilita el acceso directo al destino y abre nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado con potencial de expansión.

Polonia se ha consolidado como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia la provincia de Alicante. En 2025, el mercado polaco representó aproximadamente el 5,1 % del tráfico internacional en el aeropuerto Alicante-Elche, ocupando el quinto lugar en el ranking de mercados internacionales. Además, registró una variación positiva del 20,9 % respecto a 2024, situándose entre los países con mayor crecimiento en volumen de pasajeros, lo que confirma su dinamismo y su creciente relevancia estratégica para el destino.

El mercado húngaro continúa consolidándose gracias a la conectividad directa con Budapest, también operada por Ryanair y Wizz Air. La estabilidad y competitividad de estas rutas contribuyen a fortalecer la presencia de Costa Blanca en Hungría, un mercado en fase de crecimiento dentro de Europa Central.