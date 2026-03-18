El fenómeno del alquiler exprés se desinfla en Alicante

Encontrar inquilino ya no resulta tan fácil como antes. Los disparatados precios que han alcanzado los alquileres han sacado del mercado a un porcentaje muy significativo de la demanda, y aquellos que pueden permitírselo también se lo empiezan a pensar dos veces antes de firmar el contrato.

Al menos así se deduce de los últimos datos del portal Idealista, que reflejan una considerable caída del fenómeno del alquiler exprés en la provincia de Alicante. Es decir, del volumen de pisos que se alquilan en menos de 24 horas, tras publicar la oferta.

Se trata de una situación que comenzó a ser más habitual tras la pandemia, cuando la recuperación económica animó a muchos jóvenes a independizarse tras encontrar trabajo y creció la inmigración. La escasez de oferta provocó que cualquier piso medianamente bien situado y en buenas condiciones de habitabilidad se ocupara de forma casi inmediata.

Casi uno de cada cuatro

El fenómeno fue a más con la subida de los precios, que animaba a quienes buscaban vivienda a no perder el tiempo ante la posibilidad de que perder una casa supusiera pagar más por la siguiente. En el caso de la provincia de Alicante, en el primer trimestre de 2024 volaban sin llegar a permanecer ni 24 horas en activo el 22 % de las viviendas ofertadas.

Esto azuzó aún más la escalada de precios, hasta que ha llegado a un punto en el que cada vez menos personas pueden permitírselos. Así, en el primer trimestre de 2025 el porcentaje de alquileres exprés ya se redujo hasta el 15 %; y en el cuarto trimestre de ese mismo año había caído al 9%.

Ofertas de viviendas en una inmobiliaria en una imagen de archivo / Efe

En el caso de la ciudad de Alicante el descenso ha sido incluso mayor, ya que actualmente sólo el 7 % de las ofertas para alquilar un piso en el municipio se ocupan en el primer día.

"Después de dos años de subida ininterrumpida del precio del alquiler -más de un 19% en la ciudad de Alicante y casi un 22% en la provincia durante ese periodo- parte de la demanda se ha visto expulsada del mercado del alquiler. Ese decrecimiento en la demanda provoca que las viviendas tarden un poco más de tiempo en encontrar inquilino y disminuya la tasa de alquiler exprés, pero finalmente lo encuentran", apuntan Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Por encima de lo razonable

La situación se entiende mejor si se tiene en cuenta otro informe del mismo portal, que asegura que apenas un 16 % de los alquileres que se ofrecen en la ciudad tienen un precio razonable para un hogar medio. Es decir, que una familia de renta media debería destinar como máximo el 30 % de sus ingresos a esta finalidad, el porcentaje que los expertos aconsejan no superar.

Según los cálculos del departamento de estudios de Idealista, el precio máximo para que un alquiler cumpla estos requisitos sería de 811 euros, cuando la media de los arrendamientos que se ofertan en Alicante ya alcanza los 1.098 euros, lo que exige a un hogar medio pagar el 38 % de los salarios de todos los miembros de la familia.