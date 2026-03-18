Hyperion y Azuaga impulsan Boost Air, un nuevo gigante aeronáutico con meta de 600 millones en 2031

El capital riesgo especializado en defensa y aeroespacio vuelve a mover ficha en España. Hyperion Fund, vinculado entre otros a Pablo Casado, y Corporación Financiera Azuaga han lanzado Boost Air, un nuevo grupo aeronáutico que, en tan solo 5 años de vida, aspira a alcanzar una facturación de 600 millones de euros en 2031.

La compañía surge de la integración de Gestair, Brok-air y ATS Aviation, en una operación que responde al creciente dinamismo del sector y a la necesidad de ganar tamaño para competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado.

Unificar capacidades para ganar escala

El nacimiento de Boost Air no es solo una suma de empresas, sino un movimiento estratégico para consolidar todas las áreas clave del negocio aeronáutico bajo una misma estructura. El grupo cubrirá desde la gestión y operación de aeronaves hasta el mantenimiento, la reparación de componentes, el diseño técnico o la formación de tripulaciones.

Este enfoque integral cobra especial relevancia en un contexto marcado por el aumento de la demanda de servicios técnicos, el envejecimiento de flotas y el refuerzo de los programas de defensa, factores que están impulsando la actividad en toda la cadena de valor.

La compañía parte de unos ingresos cercanos a los 300 millones de euros, con el objetivo de duplicar su tamaño en cinco años gracias a las sinergias derivadas de la integración.

Expansión internacional con base en el sur de Europa

Al frente del proyecto está Miguel Ángel Morell, que subraya que la operación va más allá de un cambio de marca: se trata de una reorganización para ganar capacidad de respuesta y ofrecer una propuesta más competitiva tanto en España como en el exterior.

Actualmente, el grupo ya opera en España, Portugal y Malta, con la vista puesta en consolidarse en el sur de Europa y avanzar progresivamente en nuevos mercados internacionales.

En términos de infraestructura, Boost Air suma más de 47.000 metros cuadrados de hangares en ubicaciones clave como Madrid-Barajas, Cuatro Vientos, Málaga-Costa del Sol y Castellón, a los que se añadirán otros 12.000 metros cuadrados adicionales en Barajas. En total, la capacidad rozará los 60.000 metros cuadrados.

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El grupo cuenta además con una plantilla de más de 900 profesionales, entre técnicos, ingenieros y tripulaciones, y ha reforzado su apuesta por el talento con una academia propia orientada a la formación de perfiles especializados en el sector.