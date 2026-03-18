El IV Foro ALIA reúne en Alicante seis casos reales de inteligencia artificial aplicada

El próximo miércoles 25 de marzo, el Club Información de Alicante acogerá el IV Foro ALIA, una cita que busca mostrar cómo la inteligencia artificial empieza a traducirse en soluciones útiles y aplicables. Bajo el título «De los modelos a las soluciones. Casos de uso del proyecto ALIA», esta nueva edición pondrá el foco en la transferencia tecnológica: el paso de la investigación y el desarrollo a herramientas concretas capaces de responder a necesidades reales de empresas, administraciones y ciudadanía.

El foro se enmarca en el proyecto ALIA, una iniciativa estratégica nacional que impulsa el desarrollo de una inteligencia artificial abierta, transparente y accesible, con especial atención al castellano y a las lenguas cooficiales. Coordinado por el Barcelona Supercomputing Center, y con la participación de universidades y entidades del ecosistema innovador, ALIA busca reforzar la soberanía tecnológica, facilitar el acceso a modelos lingüísticos avanzados y contribuir a una IA alineada con los valores europeos y con impacto real en el tejido productivo.

La jornada arrancará a las 11:00 horas y reunirá a empresas, instituciones, administraciones públicas y agentes del ecosistema de innovación en torno a seis casos prácticos que permitirán comprobar qué puede aportar hoy la inteligencia artificial en ámbitos muy distintos, para que los asistentes puedan ver su funcionamiento en tiempo real.

El foro se enmarca en el proyecto ALIA, una iniciativa estratégica nacional que impulsa el desarrollo de una inteligencia artificial abierta, transparente y accesible. / INFORMACIÓN

Seis ejemplos de IA aplicada

El primer caso será IncLENIA, impulsado por CENID y el Barcelona Supercomputing Center, un plugin web orientado a la inclusión lingüística que incorpora funcionalidades de traducción y lectura para facilitar el acceso a contenidos en distintos idiomas y en lenguas cooficiales.

Después llegará PlanTurIA, de You Name It Worldwide, una plataforma basada en inteligencia artificial capaz de generar planes estratégicos de turismo completos en apenas unos minutos y con exportación directa a formato editable, optimizando de forma notable los tiempos de planificación.

El tercer proyecto será SIGFA, de Sumamos, una solución inteligente para la gestión de facturas que procesa documentación de múltiples proveedores, extrae los datos clave y clasifica cada línea en su cuenta contable, integrando además supervisión humana para garantizar la precisión.

A continuación se presentará RAG REBT, desarrollado por Difusión Lab para COGITI, un asistente virtual basado en normativa de baja tensión que permite resolver consultas técnicas complejas mediante conversación natural multi-turno y respuestas en tiempo real.

El quinto caso será DeclararIA, de Informance para la Confederación Hidrográfica del Júcar, un sistema que transforma documentación desestructurada en datos estandarizados e incorpora clasificación automática y análisis geoespacial para agilizar la tramitación administrativa.

Cerrará el bloque CLARET, de LynxView, un asistente virtual que convierte información administrativa compleja en lectura facilitada, disponible en español y valenciano, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comprensión de los contenidos.

El evento concluirá sobre las 13:20h y dará paso al cóctel y networking, un espacio pensado para que los asistentes puedan conocer de cerca las soluciones presentadas, intercambiar impresiones y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Inscripciones

Mapa de ubicación del Club Información.

Puedes asistir al evento del próximo 25 de marzo, inscribiéndote a través de este enlace.