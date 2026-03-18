El proyecto alicantino Aloe Vitae, ganador de Tierra de Oportunidades de CaixaBank

El proyecto alicantino Aloe Vitae ha sido uno de los ganadores de Tierra de Oportunidades de CaixaBank, un programa enfocado en fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas. Impulsado por Lidia Cerdá Ucles (Alfafara, Alicante), Aloe Vitae es un proyecto de emprendimiento enfocado en la comercialización de productos cosméticos elaborados con Aloe Vera ecológico. La iniciativa fue seleccionada en la fase comarcal gracias a la colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Rural Muntanya d’Alacant.

También ha sido reconocido el proyecto Espai Vital, de Castellón, dedicado a actividades como yoga, pilates y talleres de salud.

Un total de 20 proyectos han participado y han sido reconocidos en la final de Tierra de Oportunidades que, en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, se ha celebrado en la Casa del Lector del centro cultural y artístico de Matadero en Madrid.

Lidia Cerdá, la emprendedora alicantina premiada. / Maximo Garcia de la Paz

En la edición de 2025, 188 emprendedores de 40 provincias fueron seleccionados y premiados a nivel comarcal de los casi 2.600 emprendedores que participaron en el programa.

En el acto han participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, María Begoña García Bernal; el secretario general para el Reto demográfico, Francesc Boya; y el director de Acción Social CaixaBank, Josep Parareda; entre otros.

Tierra de Oportunidades es un programa que reconoce y apoya el emprendimiento rural a través de ayudas económicas, formación, acompañamiento y visibilización con el que CaixaBank pone de manifiesto su compromiso con el reto demográfico y el mundo rural. Además, por primera vez en esta quinta edición y para impulsar esos proyectos locales, se ha celebrado una feria de muestras en Matadero con el objetivo de dar a conocer los productos y servicios de los veinte emprendedores seleccionados a nivel nacional.

Además, el programa promueve una mentorización personalizada con voluntarios de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank y, en esta edición, ha puesto en marcha ‘Tándem universitario’, un programa impulsado junto a la plataforma U4Impact para unir talento universitario con el emprendimiento rural a través de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) de estudiantes que centran sus proyectos en retos planteados por los emprendedores rurales.

Convocatoria 2026

CaixaBank ha anunciado, además, el lanzamiento de la sexta edición de Tierra de Oportunidades 2026 que, por primera vez, prevé llegar a todas las provincias y creará una plataforma online para los emprendedores. La entidad lanzará en el mes de mayo, de manera silmultánea, las convocatorias comarcales en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural de cada área geográfica y está previsto que el fallo se conozca en el mes de junio. La convocatoria se dirigirá a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año.

El potencial de crecimiento y de creación de empleo rural, la innovación, el impacto social y la viabilidad de las iniciativas serán aspectos clave a la hora de evaluar y seleccionar las ideas emprendedoras que podrán beneficiarse del programa.

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Desde que Acción Social CaixaBank lo pusiera en marcha en 2021, el programa Tierra de Oportunidades ha premiado 48 proyectos de emprendimiento en la Comunidad Valenciana gracias a la colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y entidades sociales que trabajan por la integración rural y la inserción laboral.