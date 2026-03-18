Más rentable que Apple o Microsoft: la empresa investigada por los bonos comercio transforma en beneficio el 60 % de lo que ingresa

Juan Roig o Amancio Ortega deberían aprender de Carlos Baño y el resto de los responsables de la Federación Alicantina del Comercio (Facpyme). Al menos, si se tiene en cuenta la elevadísima rentabilidad que ha declarado en sus tres primeros años de existencia -entre 2022 y 2024, Nexo Retail Alicante SL- la sociedad que creó esta organización para gestionar el bono comercio de la Diputación Provincial en una veintena de municipios y que se encuentra ahora bajo investigación. Un caso que llevó a la detención el pasado viernes del propio Baño, por un posible delito de fraude en subvenciones y falsedad.

De acuerdo con los balances que la propia compañía ha depositado en el Registro Mercantil, en el conjunto de esos tres ejercicios la firma sumó un beneficio neto de 770.369 euros sobre una cifra de negocio de 1.262.270 euros. Es decir, una rentabilidad sobre ingresos de nada menos que un 61 %, una cifra muy poco habitual para cualquier tipo de compañía y que, a buen seguro, resulta la envidia de cualquier otro gestor.

Por ponerlo en contexto, los 1.729 millones de euros que ganó el año pasado Mercadona sólo representan un 4,1 % de sus ventas; o, en el caso de Inditex, el beneficio neto de 6.220 millones de 2025 -el récord absoluto de ganancias para el mayor conglomerado español de moda- es el 15,6 % de sus ingresos.

Carlos Baño, con otros miembros de la junta de Facpyme / Rafa Arjones

Pero es que este porcentaje también deja atrás la rentabilidad de las grandes tecnológicas mundiales -los 112.010 millones de dólares que ganó Apple el año pasado son el 26,9 % de sus ventas y los 101.832 de Microsoft, el 36,1 %-, e incluso supera el margen que consigue la gran estrella de los mercados de los últimos años, el fabricante de chips de última generación Nvidia, que logra convertir en beneficio el 54,19 % de su facturación, 116.997 millones de dólares de un total de 215.900 millones.

La cifra también supera los resultados de algunas de las mayores y más sólidas empresas de la provincia, como Baleària, cuya rentabilidad sobre ingresos roza el 8 %, o Ale-Hop, una de las compañías que todos los años presenta uno de los mejores márgenes en la Comunidad Valenciana, con un 19,5 %.

Evolución

Si bien es cierto que no todos los años fueron igual de buenos para Nexo Retail Alicante, en todos ellos ha presentado unos resultados dignos de mención. Así, en su primer año de funcionamiento declaró una cifra de negocio de 676.896 euros, de los que 512.966 fueron beneficio neto, el 75,7 %. Al año siguiente, la cifra de negocio cayó a 371.624 euros, mientras que los resultados ascendieron a 147.604 euros, "solo" el 39,7 %; mientras que, en 2024, los ingresos declarados sumaron 213.749, de los que 109.797 -el 51,3 %- se transformaron en ganancias.

Subvención para el kit digital A pesar de los generosos beneficios obtenidos por la compañía, los responsables de Facpyme no han dudado en solicitar los 3.000 euros de ayuda del programa Kit Digital, con el que el Gobierno pretende impulsar la digitalización de las pymes.

Pero, ¿cómo ha conseguido Facpyme que su sociedad instrumental sea tan productiva? La respuesta es la ausencia total de estructura y unos gastos muy reducidos. Así, los balances de Nexo Retail no recogen ni un euro de gasto en personal ni en 2022 ni en 2023, a pesar de que supuestamente se encargaba de gestionar la tramitación de millones de euros en subvenciones. Sólo en 2024 aparecen 17.040 euros en este apartado, que corresponderían a la primera contratación realizada por la compañía, que ahora se ha visto reforzada con una segunda persona, según las fuentes consultadas. En épocas de mayor concentración de trabajo se habría recibo apoyo de personal externo, incluso de la Cámara de Comercio.

Por el contrario, todos los gastos se apuntan en los apartados de aprovisionamientos, donde se suelen recoger la compra de materia prima o mercancía para el funcionamiento de la empresa; y el de "otros gastos de explotación", donde habitualmente se contabilizan asuntos como los recibos de la luz, la asesoría o la publicidad. Eso sí, sin ningún tipo de desglose, ya que la sociedad parece haber utilizado para presentar sus cuentas una plantilla con la información mínima a la que obliga la ley.

Más impuestos que gastos

Tan reducidos son los gastos que en 2022 el mayor desembolso que realiza la firma es el pago del Impuesto sobre beneficios, por el que pagó 90.523 euros, frente a unos aprovisionamientos de 73.400 euros y otros gastos de explotación de solo 7,5 euros.

En cuanto al destino de todo ese dinero que ha ganado la filial de Facpyme, al menos hasta el año 2024 continuaba debidamente recogido en el balance de la sociedad, en el apartado de resultados de ejercicios anteriores, dentro del patrimonio neto. Es más, en las cuentas se apunta que "en virtud de la decisión del socio único adoptada el día 30 de marzo de 2025, los beneficios que, en su caso, obtuviese la compañía en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, no serían distribuidos, sino que permanecerá como remanente con la única voluntad de prestar servicios a los socios de Facpyme".