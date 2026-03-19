La Costa Blanca resiste el impacto de la crisis internacional con un 80 % de reservas en Benidorm para Semana Santa

El estallido del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán paralizó las reservas hoteleras en medio mundo a la espera de saber si se trataba de una crisis puntual o, como todo apunta, una de mayor recorrido e incertidumbre. La provincia de Alicante también vivió esa especie de lapsus, pero parece que todo se queda ahí. A lo largo de esta semana y con la vista puesta en la Semana Santa, los principales agentes se han visto obligados a revisar de manera continuada sus estrategias y sus datos. El impacto provisional para la Costa Blanca ha sido escaso o nulo en cuanto a reservas hoteleras se refiere y, es más, los problemas de movilidad a escala nacional, pueden arrojar un saldo positivo en los próximos días.

En cuanto a datos, Hosbec ha hecho públicas sus previsiones de ocupación. La primera parte de la Semana Santa ya tiene confirmadas el 74 % de las reservas. Como es habitual, Benidorm está unos puntos por encima de esa media (77,9 %), un dato similar al registrado en este periodo de vacaciones el año pasado. Desde la patronal hotelera, su secretaria general, Nuria Montes, confirma que "por ahora parece que la crisi no nos va a afectar" en referencia a la demanda y, en concreto, por el volumen de reservas ya cerradas. Esta previsión está relacionada preferentemene con el cliente internacional que se mueve en parámetros de anticipación. "Antes de que se iniciara la guerra, los registros estaban por encima del 65 % para la Semana Santa. La próxima semana tendremos ya datos más defintivos".

Sin embargo, la mirada se ha abierto hacia un mercado nacional próximo que sí se verá afectado indirectamente por la crisis. La CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), a la que pertenecen tanto Hosbec como APHA, ha advertido esta semana sobre los problemas de movilidad y aumente de costes a los que se enfrenta el sector. En esa visión ancional, destacaron los problemas ferroviarios que persisten en Andalucía y, especialmente en Málaga, y el encarecimiento de la gasolina para los desplazamientos en coche o los de alimentación y energía. En este escenario, el turista nacional que se espera a última hora para elegir su destino -normalmente mirando la previsión del tiempo.

Previsiones de ocupación de Benidorm para la primera parte de la Semana Santa. / Fuente: Hosbec

Corto radio y ventas anticipadas

"La distancia juega a nuestro favor (en referencia a Madrid y otros puntos del interior) y, por supuesto, que la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana se convierten en una opción de corto radio de interés", subraya Nuria Montes. Hosbec permanece atento a los datos y confirma que las cadenas han orientados sus estrategias de captación para las provincias limítrofes y el área de influencia del interior nacional.

Una segunda consecuencia de este contexto es también el refuerzo de las propuestas de venta anticipada. Ante la previsión de aumento de costes, el lanzamiento de ofertas se ve como una opción apeticible para el usuario. Es aquí donde entra el aumento de precios por parte de los establecimientos y del ocio en general por los componentes de la energía y de la alimentación. Estos indicadores serán un elemento clave en las balanzas finales del empresariado que, en líneas generales, vive un momento dorado.

Pero mientras llegan ese momento, las reservas mantienen en la Costa Blanca unos niveles de solidez. Con todo, las previsiones para la segunda quincena mantienen un tono de estabilidad, con reservas en torno al 72,6 % en la Costa Blanca y al 73,6 % en Alicante Sur, lo que apunta a una evolución contenida pero con margen de recuperación.

Ocupación hotelera de primera quincena de marzo y previsiones. / Fuente: Hosbec

El punto de partida de la primera quincena ha reflejado esa misma consistencia. Así se observa que Benidorm cerró estas semanas manteniendo su elevada capacidad de tracción turística, con una ocupación del 77,9 %, prácticamente en línea con el 77,2 % registrado en 2025. Este ligero ajuste se produce en un contexto de estabilidad operativa para el principal destino de la Costa Blanca, que sigue sosteniendo altos niveles de actividad gracias a la fortaleza de su demanda internacional. Las previsiones refuerzan esta tendencia, con un 76,2 % de reservas confirmadas para la segunda mitad del mes, de acuerdo con el monitor de la patronal hotelera.

Respecto a la Costa Blanca, que no incluye la localidad benidormense, vivió un ligero ajuste en la ocupación con un 74 % en la primera quincena, casi dos puntos por debajo del mismo periodo de 2025. "Aun así, el destino mantiene un nivel de actividad sólido, apoyado en una demanda internacional diversificada que compensa parcialmente la pérdida de peso del mercado nacional. En este contexto, la subzona de Alicante Sur muestra un comportamiento más tensionado alcanzando el 79,4 %, pero cede más de cuatro puntos respecto al 83,6 % del pasado año, evidenciando un ajuste más acusado en este arranque de marzo".

El balance deja una lectura de acento internacional. Los datos del Monitor de Hosbec reflejan que, en el conjunto de la Costa Blanca, España reduce su peso hasta el 40,6 %, mientras el bloque internacional gana protagonismo con Reino Unido (13,6%) a la cabeza, seguido de fuerte mercado noruego (8,5%) y de orígenes como Bélgica, Países Bajos, Alemania y Polonia, todos con cuotas relevantes. En Alicante Sur, sin embargo, el perfil es mucho más dependiente del mercado doméstico, que se eleva hasta el 68,8%, ganando peso frente a 2025. Reino Unido, Noruega y Alemania se mantienen como principales emisores internacionales, aunque con menor intensidad, acompañados por países nórdicos y centroeuropeos que completan un mapa más concentrado.