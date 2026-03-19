El fondo Portobello negocia la compra de Suavinex

La gestora de fondos española Portobello Capital negocia la adquisición del grupo formado por la francesa Beaba y la alicantina Suavinex, dos de los mayores especialistas del sector de la puericultura en Europa. Ambas compañías están en manos ahora de la británica Bluegem Capital Partners, que habría decidido rentabilizar su inversión tras seis años en el accionariado de la primera.

Se trata de un movimiento habitual entre las compañías que son propiedad de fondos de inversión, que suelen entrar en el accionariado por un periodo corto de años, para luego vender con beneficios. En este caso, Bluegem adquirió la francesa Beaba en 2020 y, posteriormente, fue esta última la que compró Suavinex en el año 2022, cuando aún pertenecía a la familia fundadora, los Lubián.

Una vez consolidada esta integración, sus propietarios han considerado que era el momento de buscar una salida, para lo que encargó a dos firmas de asesoría para que distribuyeran el cuaderno de venta. Tras recibir varias propuestas, los actuales propietarios se habrían decantado por Portobello, con la que ya negocian en exclusiva.

Fundada hace 42 años, Suavinex es el líder en España en el mercado de la denominada puericultura ligera, en parte gracias a su alianza con Mercadona, de la que es proveedor. De acuerdo con las cuentas remitidas por la propia compañía al Registro Mercantil, la compañía registró en 2024 un importe neto de la cifra de negocios de 58,8 millones de euros, frente a los 49,8 del ejercicio anterior.

Una de las plantas de producción de Suavinex en Las Atalayas. / ALEX DOMÍNGUEZ

La buena evolución de las ventas y la reordenación societaria también han permitido incrementar de manera notable la rentabilidad. De esta forma, el beneficio neto declarado se ha más de duplicado, al pasar de los 1.758.607 euros de 2023 a los 4.010.270 euros de 2024.

De los pañales a la puericultura

Suavinex se dedicó en un principio a la fabricación de pañales y productos de higiene íntima femenina, la firma dio un giro a su negocio para especializarse en artículos de puericultura ligera, donde ha logrado afianzarse y convertirse en uno de los líderes del sector en España.

La sede central y la planta de producción de artículos de puericultura se encuentran en el polígono de Las Atalayas de Alicante, en unas instalaciones de 26.800 metros cuadrados. En este mismo polígono, la compañía cuenta con otra planta productiva, en este caso especializada en artículos de dermocosmética e higiene bucal, con tecnología de última generación. Además, Suavinex cuenta con otra planta de producción en Eslovaquia.