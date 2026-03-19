Ignacio García Magarzo, jefe de la patronal de los súpers: "Todos los tickets que se tiran a la basura podrían dar 28 vueltas a la Tierra"

Ignacio García Magarzo, director general de la asociación de supermercados Asedas, que agrupa bajo su paraguas distribuidores como Mercadona, Lidl, AhorraMas, Consum y Día, tiene una reivindicación clara. Quieren eliminar la obligatoriedad de imprimir el ticket de compra en los supermercados, y que pase a ser voluntaria, a cuenta del cliente.

En una entrevista con EL PERIÓDICO, García Magarzo defiende las implicaciones ambientales de la medida, que podría ahorrar miles de tickets que se imprimen y ni siquiera se facilitan al cliente. Al margen de esta cuestión, trata temas de actualidad para el sector agroalimentario: el tratado de Mercosur, la inestabilidad geopolítica o el futuro del sector.

P: ¿Cuáles son para Asedas las mayores preocupaciones del sector de los supermercados?

R: La primera son las personas. Es un momento especialmente complicado para captar talento y para retenerlo, y además los empresarios se enfrentan a dificultades todavía mayores derivadas de la regulación, especialmente en materia de recursos humanos, para que esos costes sean compatibles con la sostenibilidad de las empresas y de los negocios. Tenemos también un grave problema de absentismo.

Otro gran bloque es el coste de la regulación en general, especialmente en medio ambiente y sostenibilidad. En Europa hay una corriente importante que considera que la Unión Europea, en materia medioambiental, ha ido demasiado lejos al poner las exigencias por delante de lo que la sociedad se puede permitir. Nosotros creemos que se deben replantear los calendarios de algunas medidas.

P: ¿Cuál es la posición de Asedas sobre el tratado de Mercosur?

En primer lugar, España es uno de los primeros productores de alimentos del mundo. En algunas producciones somos líderes. Hace tiempo que, por razones geopolíticas como las que hemos mencionado antes, existe una conciencia por parte de la distribución de que lo cercano da mucha seguridad.

Siempre decimos que los agricultores son también nuestros aliados, porque el sector de la distribución, y sobre todo los supermercados que yo represento, son los que están presentes en las zonas rurales. Por tanto, cualquier cuestión que preocupe a la producción nos preocupa también a nosotros.

Dicho esto, España también es un gran exportador de alimentos y entendemos que nuestra competitividad también se basa en la apertura de mercados exteriores. Por tanto, comprendemos ese difícil equilibrio y ahí quien lidera un poco la posición de los sectores es la industria alimentaria, que es un gran exportador y que a la vez tiene algunas necesidades de internacionalización que pueden verse beneficiadas con la apertura de un mercado tan importante como Mercosur.

P: ¿Cuáles son los detalles de su reivindicación respecto al ticket de compra?

R: Pedimos que se adapten las normas para que la impresión obligatoria del ticket se sustituya por una voluntaria por parte del cliente. Estamos absolutamente convencidos de que ha llegado el momento, y en el futuro todos recordaremos cuando se daba un ticket a todo el mundo, y nos parecerá ridículo, porque afortunadamente la tecnología permite encontrar alternativas.

En las operaciones de menor cuantía, que son aproximadamente el 30% de las que todos hacemos en nuestra compra cotidiana en el supermercado, el ticket directamente se queda en la línea de cajas, y eso no tiene ningún sentido. Son muchísimas toneladas de papel las que se tiran al año, algo que no nos podemos permitir desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. Estamos hablando de 4.100 toneladas de papel al año, con un coste de 10 millones de euros.

Con la impresión voluntaria, el ticket se creará igualmente desde el punto de vista contable o informático, porque nuestras empresas tienen la obligación de remitir todas sus operaciones sujetas al IVA a la Agencia Tributaria todos los días.

Por tanto, lo que simplemente decimos es que cuando alguien va a comprar y no desea quedarse con el ticket, se le ofrezca si se le imprime o no; y en el caso de que quiera que se le imprima, se haga, y si no, que no se haga.

04.03.2026. MADRID. El director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo, en Madrid. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray / EPC

P: ¿Qué problemas vendría a solucionar este cambio?

R: Hemos calculado que todos los tickets que se tiran a la basura darían 28 vueltas a la Tierra, teniendo en cuenta el formato de ticket que se usa en España: 4.100 toneladas y 10 millones de euros de coste.

Pero sobre todo, es un cambio de mentalidad: España suprimió antes de que se cumpliera el plazo para ello el 85% de las bolsas de plástico de un solo uso que todos recibíamos cuando íbamos al supermercado hace unos años, hablo de 2012 o 2013.

Entonces se decía: “¿Cómo se va a prohibir que se den bolsas? ¿Cómo se va a hacer que el consumidor pague por ellas? ¿Cómo se va a obligar a llevar una bolsa reutilizable desde casa?”. Y se hizo sin ninguna dificultad, porque todo el mundo entendió, mucho más rápido y con menos problemas de los que en su momento se pensaba, que había llegado el momento de no tirar tanto plástico, que contaminaba muchísimo y suponía un coste muy importante.

P: ¿Qué respuesta han obtenido por parte de las autoridades?

R: Nosotros llevamos dos años de diálogo con el Ministerio de Hacienda y con la Agencia Tributaria para comprobar que no existe un problema de control fiscal ni inseguridad. Creemos que no haría falta modificar la legislación siquiera, y que se podría hacer con alguna norma de rango inferior a ley.

Hemos hablado con ellos y consideramos que no hay ningún inconveniente grave. Lo que pasa es que, después de tiempo de diálogo, no encontramos eco en esta iniciativa.

P: ¿Y de las organizaciones de consumidores? ¿Habéis encontrado negativas?

R: En nadie. En general hay consenso de que se debería hacer. De hecho, alguna, y muy destacadamente, se ha manifestado ya públicamente diciendo que había llegado el momento de adoptar esta medida.

Insisto: no es un problema de oposición, es un problema de falta de impulso. Esta es una medida que nos parece necesaria, muy neutra desde el punto de vista político y que venimos reclamando desde hace tiempo, pero hasta ahora no hemos encontrado eco.