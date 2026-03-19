Los patinetes cambian la siniestralidad: Alicante registra el 15 % de las muertes que se produjeron en España

El reto de la movilidad personal se ha convertido en una navaja de doble filo que pone a prueba, una vez más, la relación entre usuarios y administraciones. La irrupción del patinete ha obligado a reordenar este aspecto en muchas ciudades y el informe de la Fundación Mapfre sobre siniestrabilidad advierte de que ya no solo se trata de organizar, sino también de prevenir accidentes mortales. El documento es un avance de los datos de 2025 y deja cifras comienzan a verse con preocupación.

La provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana, que es la segunda en el país donde más siniestros se han recogido (11) por detrás de Cataluña (13) y por delante de la de Madrid (8). Si se aterriza a la casuística provincial, el documento publica un total de tres fallecimientos de usuarios de patinete. Los accidentes mortales se localizaron en Orihuela, Algueña y Benidorm. El número de accidentados se elevó a seis, de los cuales dos fueron en Xàbia, otros dos en San Vicente del Raspeig, uno en Elche y otro en Orihuela.

A partir de aquí, el estudio diferencia entre accidentes de estos medios de locomoción con coches, donde el año pasado se computaron dos (Alicante e Ibi). A su vez los conductores de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) provocaron tres atropellos (Torrevieja, Teulada y Alicante). Por otra parte, se actuó también para sofocar incendios en cuatro ocasiones. Dos casos se dieron en Alicante, y los restantes en Elche y Orihuela.

En cuanto al perfil de las víctimas, el estudio observa que se trata en una gran mayoría de varones entre los 15 y 24 años (6 de los 19 que perdieron la vida). Los principales motivos respecto a los datos generales concluyen que las causas son mayoritariamente la colisión (65 %), seguido de las caídas (19 %), atropello de peatones (11 %), otros motivos (3 %) y choques (2 %).

El lugar de siniestro fue dentro de “Calzada urbana” (22 %), es decir, en zonas urbanas destinadas a la circulación, y que no son aceras, zonas peatonales, travesías, pasos de peatones, carriles bici ni rotondas, ya que todas ellas tienen sus propios valores en la recogida de datos. En esta ocasión también el valor “Desconocido” (47 %) representa un porcentaje significativo. Supone casi la mitad del total, y en su inmensa mayoría son siniestros urbanos en los cuales no es posible determinar la ubicación concreta. El siguiente enclave es el de carreteras y travesías (5 %), donde por ley está prohibida la circulación de los patinetes; seguido de carril bici (5 %) y paso de peatones (4 %) y aceras (3 %).

Datos nacionales

El informe de la Fundación se realiza a partir de la observación de noticias y posteriormente, se cruza con los datos de la Dirección General de Tráfico. En el avance, Mapfre refleja 549 siniestros en los que se han visto involucrados Vehículos de Movilidad Personal, de los cuales, 19 han resultado con fallecidos. "Observamos que el año 2025 ha sido el año en el que el presente avance de datos de siniestralidad ha registrado el mayor número de fallecidos, incrementándose estos en 5 respecto a 2024, que en su día también supuso un máximo histórico". Aunque es importante contextualizar, pues los datos provisionales de la DGT revelan que 531 accidentes mortales en la carretera, de los cuales 40 fueron ciclistas, 16 de ciclomotor y deja en cuatro las de los VMP.

Siniestros de patinetes por comunidades autónomas del 2025. / Fuente: Fundación Mapfre

En cuanto a siniestros se registra un 38,6 % de incremento respecto al 2024. La distribución de siniestros por meses indica que, al contrario que en años anteriores donde los mismos se incrementaban en primavera y verano, se observa una mayor incidencia a finales de la primavera y en otoño, reduciéndose en los meses de julio y agosto. El pico se dio en octubre con 69 incidentes.

Las diferencias que puedan existir con los datos oficiales publicados son debidas a la forma de recopilación de datos. La Dirección General de Tráfico (DGT) recopila datos a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las diferentes policías locales, haciendo un seguimiento a 30 días de los lesionados para contabilizar fallecidos en ese periodo. Por otro lado, los datos oficiales de la DGT solamente recogen a los conductores y ocupantes de los vehículos de movilidad personal, mientras que los datos recopilados por Fundación Mapfre recogen información sobre personas lesionadas en los siniestros con VMPs implicados, independientemente de su papel en el tráfico, por lo que se da el caso de que algunas de las víctimas pueden ser peatones atropellados, motociclistas o ciclistas implicados en siniestros con VMPs.