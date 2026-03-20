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Observatorio de precios de la OCU

La cesta de la compra cuesta hoy un 1,53 % más que hace un mes por el impacto de la guerra de Irán

Organizaciones de consumidores y asociaciones de productores insisten al Gobierno en la necesidad de volver a rebajar el IVA de los alimentos básicos

Una mujer compra en un supermercado de las Islas.

Una mujer compra en un supermercado de las Islas. / Andrés Cruz

María Jesús Ibáñez

Barcelona

La cesta de la compra se ha encarecido en el último mes un 1,53%, en la que constituye la mayor subida desde junio de 2025 y después de que en los últimos meses, incluso, los precios llegaran a bajar (aunque fuera un leve 0,90%), según los datos que recoge mensualmente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera que el incremento refleja ya "los primeros efectos de la subida de carburantes y energía como consecuencia de la guerra" de Oriente Próximo.

"En los últimos 30 días, las categorías que más han subido han sido frutas y verduras (5,78%), carnicería y charcutería (3,14%), bebidas (2,49%) y lácteos (1,86%)", asegura la entidad, que ha constatado que la ensalada de bolsa cuesta ahora un 22% más que hace un mes, las cebollas y los pimientos verdes son un 10% más caros, y los tomates, las manzanas y el queso fundido en lonchas han subido un 9%. Los entrecots y el zumo de naranja se han encarecido también un 6%.

Con esta nueva subida, indica la organización, se encarecen "aún más los precios de los alimentos que siguen siendo un 35,5% más caros que hace tres años", según sus estimaciones.

Eso sí, los productos de despensa prácticamente no han experimentado cambios, mientras que han bajado ligeramente el pescado (-0,45%) y los productos de droguería e higiene. En concreto, las mayores bajadas de precio en el grupo de alimentos básicos se han registrado en el café soluble descafeinado (-6%), las patatas (-5%), los macarrones (-4%) y las peras y el jamón cocido (que se han reducido ambos en un 3%).

Los datos se obtienen tras comprobar la evolución de los precios de 100 alimentos frescos y en conserva, junto con los productos de droguería e higiene más comunes en ocho cadenas de supermercados españolas: Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Dia, Mas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés.

Rebaja del IVA

Por todo ello, la OCU insiste al Gobierno para que reduzca el IVA en los alimentos básicos del 4% al 0% "al menos mientras dure la presión inflacionista de la guerra sobre la cesta de la compra", indica la entidad en un comunicado. Es una medida que ya se adoptó a mediados de 2022 cuando la guerra de Ucrania disparó también los costes de producción en el sector primario y encareció, de rebote, los alimentos. La organización de consumidores requiere que la rebaja se aplique "en la misma medida para la carne y el pescado, una partida difícil o muy difícil de afrontar para hasta un 40% de las familias" y que hace cuatro años no quedaron incluidos en la revisión del IVA.

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Javi, de la pescadería Sunta, en el Mercat de la Concepció de Barcelona, elige para un cliente piezas de pescado azul . / Ferran Nadeu / EPC

De hecho, hace ya días que la federación de empresarios detallistas del pescado (Fedepesca) reclama también una bajada del impuesto para sus productos, y más ahora, con el estallido de la guerra con Irán. Fedepesca pide "al gobierno que se anticipe y que evite el encarecimiento de la cesta de la compra con una revisión del IVA de los alimentos a la baja, incluyendo los pescados, que quedaron excluidos en las medidas anticrisis en su momento" y recuerda que "en países europeos como Irlanda, Malta y Reino Unido, los productos del mar tienen un IVA cero de forma permanente; el Gobierno de Portugal eliminó en abril de 2023 el IVA para las principales especies pesqueras que se consumen en el país, y otros mantienen un tipo superreducido, como el 3% de Luxemburgo, el 5% de Alemania, Chipre, Hungría y Polonia o el 5,5% de Francia".

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