La china Superhisen sale al rescate de Famosa y Giochi Preziosi

La juguetera alicantina Famosa podría acabar en manos de uno de sus principales proveedores, el grupo industrial chino Superhisen, que negocia la compra del 51 % de su capital. La transacción forma parte de un plan más amplio para sanear el grupo Giochi Preziosi, que se encuentra en una situación similar al preconcurso de acreedores con una deuda que ronda los 410 millones de euros.

De hecho, los problemas de la matriz obligaron a Famosa a recurrir a esta figura en España el pasado mes de octubre, para evitar tensiones de liquidez y poder continuar con su operativa de cara a la campaña de Navidad, donde el sector se juega más del 70 % de su facturación anual.

La operación forma parte del plan de rescate industrial que los administradores de Giochi Preziosi han presentado ante el juzgado de Milán, según la información publicada por la web italiana La mia finanza, recogida en España por El Economista.

De acuerdo con el artículo del medio italiano -especializado en noticias para inversores-, en una primera fase Giochi Preziosi transferiría a Famosa 20 millones de euros en activos y se convertiría parte de la deuda con proveedores en acciones, que darían a Superhisen el 51 % de la propiedad de la juguetera con sede en Las Atalayas.

Integración

Sin embargo, el objetivo de la china no es operar la compañía de nuevo de forma independiente. Al contrario, esas acciones se aportarían, junto con 30 millones de euros en activos y una aportación en efectivo de entre 15 y 20 millones de euros procedente de otros inversores a una nueva sociedad, que más tarde compraría los activos del grupo, para liquidar las deudas del convenio de acreedores de la italiana. Entre estos inversores estaría DeA Capital y Europea Investimenti.

Las instalaciones de Famosa en el polígono de las Atalayas de Alicante. / Áxel Álvarez

A partir de ahí, la intención es integrar Giochi Preziosi y Famosa como una sola plataforma productiva, impulsar sus marcas -entre las que se encuentran Nenuco, Pinypon, Cicciobello o Gormiti, entre otras- y expandirlas internacionalmente, en especial en aquellos mercados con mayores perspectivas de crecimiento.

Se desconoce en qué medida afectaría este plan a la fábrica que la juguetera tiene en Alicante, especializada en la fabricación de productos de inyección de plástico de gran formato, como las casetas de jardín y otras líneas de juguetes de exterior. Los portavoces habituales de Famosa en España han declinado realizar cualquier tipo de comentario al respecto, al tratarse de un asunto que se negocia desde la matriz italiana.

Más valor

En cualquier caso, el plan presentado por Giochi Preziosi buscaría, según el citado medio italiano, garantizar la continuidad del negocio y de las marcas, logrando una mayor recuperación del valor de sus activos de lo que se conseguiría con una liquidación judicial, a la que podría verse abocado el grupo si no presenta una propuesta que convenza al juzgado.

Así, el documento destaca que esta reestructuración sería una oportunidad para relanzar la compañía y crear un gran competidor del mercado a nivel europeo.

De acuerdo con las últimas cuentas consolidadas presentadas por la compañía, correspondientes a 2023, Famosa tiene una facturación aproximada de 172 millones de euros. Sin embargo, su beneficio fue muy reducido, de 311.000 euros, aunque contrastaba con las pérdidas que había declarado en años anteriores.

De concretarse este plan no sería la primera vez que un proveedor chino salva una marca histórica alicantina. Es lo que sucedió con Kelme, cuando uno de sus distribuidores en china se quedó con la enseña en este mercado y permitió su recuperación.